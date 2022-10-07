Общество

В Пензе хулиганы разбили стекло нового остановочного павильона

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В Пензе новая остановка меньше недели простояла в первозданном виде и подверглась нападению хулиганов. Они разбили стекла боковой части павильона у дворца спорта «Буртасы», оставив после себя гору осколков.

Конструкцию на четной стороне проспекта Строителей установили 1 октября, сообщили в городской администрации.

Подобные случаи в Пензе нередки. В августе злоумышленники изуродовали павильон на остановке «Гусиловский рынок» на улице Карпинского.

В июле от рук вандалов пострадала остановка «Автоколонна» на улице Измайлова. В мае нашествию «художников» подверглась остановка «Улица Леонова» - их не отпугнула табличка «Ведется видеонаблюдение».

В новогоднюю ночь досталось павильону на остановке «Больница КИМ»: часть пластиковой стены оказалась оторвана от металлической рамы. Перед этим пьяная компания разбила стекло на остановке «Зоопарк» на Красной.

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Источник — фото предоставлено пресс-службой администрации Пензы
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