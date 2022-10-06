Старт отопительного сезона в Пензе вызвал претензии прокуратуры

06.10.2022 | 10:02

Готовность Пензы к отопительному сезону и то, как он стартовал, вызвали вопросы сотрудников областной прокуратуры. Надзорное ведомство инициировало проверку теплоснабжающих организаций.

Согласно постановлению главы администрации Пензы Александра Басенко, подачу тепла в городе запустили 26 сентября.

«К началу отопительного сезона готовность жилого фонда, учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, источников теплоснабжения и тепловых сетей составляла 100%. Вместе с тем проведенным анализом информации, в том числе размещенной в СМИ, установлено, что до настоящего времени теплоснабжение поступает не во все многоквартирные дома и социальные объекты», - констатировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Люди жалуются на отсутствие горячей воды. У некоторых так и не потеплели батареи.

Теперь сотрудники прокуратуры намерены оценить, насколько полные и своевременные меры приняли теплоснабжающие организации и уполномоченные органы, чтобы подготовить город к осенне-зимнему периоду.