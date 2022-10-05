Общество

Жители Арбекова пожаловались на отсутствие отопления из-за раскопок

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Самая холодная точка в городе находится в Дальнем Арбекове - жители этого микрорайона до сих пор лишены тепла. Отопительный сезон в многоквартирных домах никак не начнется. Причина - ремонтные работы на сетях. Дворы на проспекте Строителей, Ладожской и других улицах разрыты вдоль и поперек. Коммунальщики и замерзающие пензенцы общаются на повышенных тонах.

«Я из 28-го дома, нам еще 1 августа раскопали и до сих пор не закопали! Мне наплевать, сколько фирм работает!» - заявила женщина.

Представитель подрядной организации не может назвать точные сроки окончания ремонтных работ. Жители девятиэтажки на проспекте Строителей, 53, говорят, что это неудивительно. Процесс замены коммуникаций движется слишком медленно.

«В этом году, я не знаю, район, наверное, поменялся или что. Мы в том году работали - нас благодарили, что мы здесь работаем, потому что даже зимой работали», - отметил Владимир Тюрин.

Холодные батареи - не единственная проблема, с которой столкнулись тысячи жителей Арбекова. Во многих дворах - непролазная грязь. Люди ищут обходные пути, а придя с улицы, отмывают обувь, что тоже вызывает некоторые сложности.

«Горячей воды нет. В прошлом месяце ее не было несколько дней, а в этом уже неделю нет. Каждый раз - одно и то же: ждут осень, чтобы все раскопать. Мало того - они еще потом, я так понимаю, будут асфальт класть в ноябре или в декабре, когда либо дожди будут, либо морозы», - пожаловался житель дома № 53 на проспекте Строителей Александр.

Местные автомобилисты шутят: в районе проложили трассу для трофи-рейда, когда машины гоняют по грязи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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