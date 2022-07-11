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Общество

Пензенцев предупредили о запуске электросирен и громкоговорителей

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20 июля в Пензенской области проведут комплексную проверку системы оповещения населения.

«В этот день будут запущены электросирены, мощные акустические системы и уличные громкоговорители. Кроме того, экстренные сообщения будут транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов», - сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Уточняется, что проверка плановая, она нужна для того, чтобы оценить состояние технических средств оповещения.

«Пензенцев просят не беспокоиться и соблюдать спокойствие. Система обеспечивает своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», - добавили в министерстве.

В конце 2021-го заявлялось, что в ближайшие два года в области выстроят автоматизированную систему централизованного оповещения населения.

«Она будет создана на новой базе, с использованием современной цифровой техники и оптико-волоконных каналов связи. В первом квартале 2022 года будет подготовлен проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - сообщил тогда губернатор Олег Мельниченко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Мы еще по-настоящему не начинали.

Гость||

А горячую воду когда дадут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что проверка плановая, она нужна для того, чтобы оценить состояние технических средств оповещения.
по плану раз в 30 лет проводится?

Гость||

Куда бежать? Где бомбоубежища?

Гость||

МЫ ПОБЕДИМ!

Гость||

Технические средства оповещения если нам не изменяет память были проводные радиоточки в каждой квартире! А это балаган какой то!

Гость||

Гость писал(a):

Куда бежать? Где бомбоубежища?
Для чего? Мы же сразу в рай попадем.

Гость||

Программа «Безопасный город» - это комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также для управления в едином информационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределёнными объектами. ----- Короче простыми словами будут следить за нами!?

Гость||

Где будет информационный центр (Безопасного города) Как и для чего будет собираться информация и самое главное как хранится?

Гость||

Слова красивые - Аппаратно - программный комплекс! Выдумщики!-(Безопасный город) А сейчас город у нас, что опасный?

Гость||

Готовятся к новой пандемии? Опыт Китая?

Гость||

Сидят буртасы толстопятые, морды глупющие, сирены слушают!

Гость||

Гость писал(a):

Сидят буртасы толстопятые, морды глупющие, сирены слушают!
представил... крайне смешно! хихикнул раза три минимум...

Гость||

Гость писал(a):

Сидят буртасы толстопятые, морды глупющие, сирены слушают!

представил... крайне смешно! хихикнул раза три минимум...

Тебе смешно, а они живут так.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|11.07.2022 14:05|

Гость писал(a):

Сидят буртасы толстопятые, морды глупющие, сирены слушают!

представил... крайне смешно! хихикнул раза три минимум...

Тебе смешно, а они живут так.

Буртасцы под шофе любят заявлять, что скоро они догонят и перегонят Омерику... как минимум по уровню тупости, точно мы впереди всех!

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Имя: Гость
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