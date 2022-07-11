Пензенцев предупредили о запуске электросирен и громкоговорителей

11.07.2022 | 13:14

20 июля в Пензенской области проведут комплексную проверку системы оповещения населения.

«В этот день будут запущены электросирены, мощные акустические системы и уличные громкоговорители. Кроме того, экстренные сообщения будут транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов», - сообщили в региональном министерстве внутренней и информационной политики.

Уточняется, что проверка плановая, она нужна для того, чтобы оценить состояние технических средств оповещения.

«Пензенцев просят не беспокоиться и соблюдать спокойствие. Система обеспечивает своевременное и гарантированное доведение до населения информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации», - добавили в министерстве.

В конце 2021-го заявлялось, что в ближайшие два года в области выстроят автоматизированную систему централизованного оповещения населения.

«Она будет создана на новой базе, с использованием современной цифровой техники и оптико-волоконных каналов связи. В первом квартале 2022 года будет подготовлен проект региональной целевой программы, направленной на внедрение на территории области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», - сообщил тогда губернатор Олег Мельниченко.