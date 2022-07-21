В Пензе отменили проверку систем оповещения

21.07.2022 | 14:14

Вечером в среду, 20 июля, несколько пензенцев обратились в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» с вопросом о том, проводилась ли в Пензе анонсировавшаяся проверка систем оповещения.

«Живем на Южной Поляне, ничего не слышали, хотя обычно сирены нам слышно. Сломались, что ли?» - поинтересовалась горожанка Марина Е. Аналогичные обращения приходили из разных районов областного центра.

В администрации Пензы сетевому изданию пояснили, что запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в рамках проведения проверки готовности систем оповещения населения были отменены.

По какой причине, не уточняется.

Ранее сообщалось, что проверка должна была быть плановой.