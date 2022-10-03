Сетевое издание|18+|Понедельник|3 окт 2022|09:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |

Общество

Коронавирус в Пензенской области: итоги сентября

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области с 1 по 30 сентября выявили 15 830 случаев коронавирусной инфекции, что почти в три раза больше, чем за август (5 529).

1 128 инфицированных были госпитализированы.

В первый осенний месяц заболеваемость в регионе продолжила расти. Ежедневно выявляли в среднем 500-600 случаев инфекции. Минимальный показатель суточного прироста пациентов (376) зарегистрировали 4 сентября, максимальный (631) - 23-го.

За сентябрь медики сообщили о выздоровлении 15 298 пациентов, перенесших COVID-19. Это в 6,9 раза больше, чем в августе (2 201).

В сентябре зарегистрировали 35 смертей от коронавирусной пневмонии (42 - в августе).

Ранее сообщалось, что в Пензе начали использовать новое лекарство в терапии пациентов с коронавирусом, «МИР-19». Препарат показал хороший эффект на начальных стадиях заболевания. На данный момент он применяется в стационарных условиях и предназначен лишь для взрослых.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте