Коронавирус в Пензенской области: итоги сентября

03.10.2022 | 08:47

В Пензенской области с 1 по 30 сентября выявили 15 830 случаев коронавирусной инфекции, что почти в три раза больше, чем за август (5 529).

1 128 инфицированных были госпитализированы.

В первый осенний месяц заболеваемость в регионе продолжила расти. Ежедневно выявляли в среднем 500-600 случаев инфекции. Минимальный показатель суточного прироста пациентов (376) зарегистрировали 4 сентября, максимальный (631) - 23-го.

За сентябрь медики сообщили о выздоровлении 15 298 пациентов, перенесших COVID-19. Это в 6,9 раза больше, чем в августе (2 201).

В сентябре зарегистрировали 35 смертей от коронавирусной пневмонии (42 - в августе).

Ранее сообщалось, что в Пензе начали использовать новое лекарство в терапии пациентов с коронавирусом, «МИР-19». Препарат показал хороший эффект на начальных стадиях заболевания. На данный момент он применяется в стационарных условиях и предназначен лишь для взрослых.