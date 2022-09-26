В Пензе начали использовать новое лекарство для лечения коронавируса

26.09.2022 | 19:44

Врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи показал содержимое коробки с многообещающей надписью «МИР-19». Это препарат российского производства для лечения в условиях стационара пациентов с COVID-19. Лекарство довольно новое, зарегистрировано в конце прошлого года. Пенза оказалась в числе первых регионов, где начали его использовать.

«Препарат применяется пока у взрослых и только в стационарных условиях. Обладает противовирусным действием, применение максимально эффективно в первые дни от начала заболевания», - сообщила зам. главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

Серьезных противопоказаний к применению нет. Препарат используют для ингаляций. Их проводят два раза в день, сеанс длится 20 минут. Вот что наблюдают медики после нескольких процедур.

«Эффект раскрывается в течение определенного времени. Прежде всего, это снижение температуры, улучшение общего самочувствия, клинического состояния пациента - и более быстрое выздоровление», - рассказал врач-инфекционист областного центра спецвидов медпомощи Александр Афонин.

В центре на лечении находится более 90 пациентов с коронавирусом. Восемь из них в реанимации, один на ИВЛ. Ситуация не пугающая, но напряженная, говорят медики.

«Особенность течения коронавирусной инфекции в настоящее время в том, что протекает легче, поэтому в основном пациенты лечатся амбулаторно. Пациенты с коморбидными состояниями, возрастные, они лечатся в стационаре», - отметила Джамиля Курмаева.

Циркулирует в настоящее время разновидность омикрона, который более заразный по сравнению со своими предшественниками.