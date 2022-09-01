COVID в Пензенской области: за август заболеваемость выросла в 4,6 раза

01.09.2022 | 15:24

В Пензенской области с 1 по 31 августа зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. Это в 4,6 раза больше, чем в июле (1 186).

Рост количества новых случаев инфекции наблюдался практически с начала августа. В первых числах регистрировали по 50-65 новых пациентов, а затем суточные цифры стали быстро расти. 31-го подтвердили максимальное в августе количество заразившихся - 361.

За последний месяц лета медики выписали 2 201 пациентов, перенесших COVID-19, что в 2,4 раза больше, чем в июле. В среднем ежедневно сообщалось о выздоровлении 70 человек.

В августе зарегистрировали 42 смерти от коронавирусной пневмонии (38 - в июле).

Новую волну коронавируса специалисты связывают с циркулированием двух подвидов штамма омикрон. Пик заболеваемости ждут после 10 сентября.

30 августа в Пензенской области продлили действие режима повышенной готовности до 30 сентября включительно, однако возврата к старым ограничениям или введения новых пока не было.