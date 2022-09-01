Общество

COVID в Пензенской области: за август заболеваемость выросла в 4,6 раза

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В Пензенской области с 1 по 31 августа зарегистрировали 5 529 случаев коронавирусной инфекции. Это в 4,6 раза больше, чем в июле (1 186).

Рост количества новых случаев инфекции наблюдался практически с начала августа. В первых числах регистрировали по 50-65 новых пациентов, а затем суточные цифры стали быстро расти. 31-го подтвердили максимальное в августе количество заразившихся - 361.

За последний месяц лета медики выписали 2 201 пациентов, перенесших COVID-19, что в 2,4 раза больше, чем в июле. В среднем ежедневно сообщалось о выздоровлении 70 человек.

В августе зарегистрировали 42 смерти от коронавирусной пневмонии (38 - в июле).

Новую волну коронавируса специалисты связывают с циркулированием двух подвидов штамма омикрон. Пик заболеваемости ждут после 10 сентября.

30 августа в Пензенской области продлили действие режима повышенной готовности до 30 сентября включительно, однако возврата к старым ограничениям или введения новых пока не было.

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Гость||

Кто то этой информации вообще верит?

Гость||

Нам это не интересно!

Гость||

обычный ОРВИ, чё панику нагонять

Гость||

А сколько заболело насморком, СПИДом, поносом?

Гость||

Маски действительно пора обязать носить, в поликлиниках, в транспорте, в магазинах чихают и кашляют даже рукой не прикрывают рот, . Губернатор, укажите минздраву пусть хотя бы в поликлиниках обязательно были в масках

Гость||

и в памперсах...

Гость||

Радуйся, ты первый кто заболел всем этим и пока единственный. А потому, держи нас в курсе как у тебя будут дела с твоим поносом

Гость||

Странно, при СССР таких вопросов не возникало, весь медицинский персонал, для защиты народа при общении с больными и посетителями были в масках, а сейчас маски вдруг стали использовать для борьбы с народом.


Имя: Гость
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