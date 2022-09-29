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Общество

Минцифры попросило поддержать мобилизованных ИТ-специалистов

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Минцифры РФ обратилось к руководителям ИТ-компаний и операторам связи с просьбой обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% от заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для семей.

«Многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые. Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку», - пояснили в Минцифры.

Именно об этих гражданах и идет речь.

26 сентября в официальном Telegram-канале Минцифры появился список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ-сферы и связи.

В ведомстве отметили, что перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.

28-го числа на «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку от мобилизации.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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