На «Госуслугах» открылся сервис для подачи заявлений на отсрочку

28.09.2022 | 08:50

На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку от мобилизации. Ранее сообщалось о том, что она будет предоставлена сотрудникам IT-компаний и операторов связи. Об этом сообщило Минцифры вечером во вторник, 28 сентября.

Чтобы направить заявление, специалист должен:

- заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора;

- открыть сервис на Госуслугах, проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т. д.);

- ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т. д.);

- указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома);

- заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т. д.);

- прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи;

- отправить заявку.

Минцифры обработает заявки и направит их в Генштаб, после чего Минобороны примет решение, привлекать ли сотрудников к мобилизации. Планируется, что первые списки будут отправлены 29 сентября.

Таким образом, уже в ближайшее время пензенские IT-специалисты смогут получить отсрочку.

Ранее в официальном Telegram-канале Минцифры был опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи. Перечень составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.