На «Госуслугах» открылся сервис для подачи заявлений на отсрочку

На «Госуслугах» начал работать сервис по приему заявлений на отсрочку от мобилизации. Ранее сообщалось о том, что она будет предоставлена сотрудникам IT-компаний и операторов связи. Об этом сообщило Минцифры вечером во вторник, 28 сентября.
Чтобы направить заявление, специалист должен:
- заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора;
- открыть сервис на Госуслугах, проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т. д.);
- ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т. д.);
- указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома);
- заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т. д.);
- прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи;
- отправить заявку.
Минцифры обработает заявки и направит их в Генштаб, после чего Минобороны примет решение, привлекать ли сотрудников к мобилизации. Планируется, что первые списки будут отправлены 29 сентября.
Таким образом, уже в ближайшее время пензенские IT-специалисты смогут получить отсрочку.
Ранее в официальном Telegram-канале Минцифры был опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов ИТ и связи. Перечень составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀