В Заречном к вручению повесток по мобилизации подключили полицию

26.09.2022 | 08:39

В Заречном к работе по вручению повесток потенциальным призывникам подключили сотрудников правоохранительных органов. Об этом написал руководитель МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Александр Малышев на своей странице во «ВКонтакте».

«Если вам вручили повестку, это еще далеко не факт, что вам доверят защищать Родину. Повестки приносим почти всем, но это от того, что данные в военкомате не актуальные. Бывает, что человек, которому надо вручить повестку, в ней не проживает. Квартиры иногда не открывают, и приходится ходить несколько раз, в том числе с полицией, что усугубляет ситуацию», - написал Малышев.

После явки в военкомат происходит сверка документов. «Многих отправляют обратно, так как не подходят под требования мобилизации. Болезни, наличие иждивенцев и проч.», - уточнил он.

Затем формируется группа, которую отправляют в Пензу. Там организуется медкомиссия (ее проходят не все) и первая подготовка.

«Сейчас понадобилось в рамках частичной мобилизации набрать 300 тысяч бойцов со всей страны. Причем имеющих реальный опыт военной службы. Потому что желторотиков и просто не имеющих представления о том, как держать автомат, никто звать не будет, в них нет смысла! Ведь и набранных надо будет «обкатать» прежде, чем выпускать «в поле», - добавил Александр Малышев.

Он призвал всех, кто получил повестку, прийти в военкомат с паспортом и военным билетом для уточнения данных.

Первая группа мобилизованных покинула Заречный 25 сентября. Пока их разместят на площадках, развернутых в различных учреждениях Пензы. Всего планируется задействовать 6-7 объектов.