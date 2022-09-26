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Общество

Мобилизация: что будет, если не открыть дверь принесшим повестку

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Пензенцам рассказали, что будет, если гражданин не откроет дверь людям, которые принесли повестку.

Ответ размещен в соцсети «ВКонтакте» на странице «Объясняем.Пензенская область».

«Если не откроют двери, то данные передаются в УМВД. Далее приходит участковый. А за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством, в том числе - привлечение к уголовной ответственности», - гласит ответ.

Ранее стало известно, что в Заречном к работе по вручению повесток потенциальным призывникам подключили сотрудников правоохранительных органов.

«Если вам вручили повестку, это еще далеко не факт, что вам доверят защищать Родину. Повестки приносим почти всем, но это от того, что данные в военкомате не актуальные. Бывает, что человек, которому надо вручить повестку, в ней не проживает. Квартиры иногда не открывают, и приходится ходить несколько раз, в том числе с полицией, что усугубляет ситуацию», - разъяснил ситуацию руководитель МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» Заречного Александр Малышев на своей странице во «ВКонтакте».

В настоящий момент военкоматы работают по установкам, которые ранее обозначали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Резервистов и добровольцев отсеивают по озвученным ими критериям. Призывают в ряды вооруженных сил РФ только тех, кто отслужил в армии, имеет нужную военно-учетную специальность и боевой опыт. Названы и номера военно-учетных специальностей, с которыми пока не мобилизуют.

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