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Общество

Названы военно-учетные специальности, с которыми не мобилизуют

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В России продолжается частичная мобилизация, которую объявил глава государства Владимир Путин.

По данным Министерства обороны РФ, во всех регионах отмечается высокая явка резервистов. В одном из субъектов РФ заявили о полном выполнении плана, еще в 11 регионах число прибывших резервистов превысило необходимое количество.

Telegram-канал «Война с фейками» указывает, что идет большой наплыв добровольцев, как правило, отслуживших срочную службу и с боевым опытом.

Частичная мобилизация в России проводится впервые, поэтому в некоторых военкоматах совершают ошибки. Большинство из них достаточно оперативно исправляются и не подлежащие мобилизации граждане РФ возвращаются домой.

В настоящий момент военкоматы работают по установкам, которые ранее обозначали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Резервистов и добровольцев отсеивают по озвученным ими критериям.

Призывают в ряды вооруженных сил РФ только тех, кто отслужил в армии, имеет нужную военно-учетную специальность и имеет боевой опыт.

Люди с кодами военно-учетной специальности (ВУС – прим. редакции) 998 и 999 не призываются. Такие коды в военных билетах имеют те, кто не служил в армии или имеет категорию здоровья «ограниченно годен» и не проходил военную подготовку.

Если обладатели таких кодов и получают повестки, то отправляются домой прямо из военкомата, указывает Telegram-канал «Война с фейками».

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