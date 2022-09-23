В минкульте прокомментировали выселение студентов из общежития

23.09.2022 | 11:33

В пятницу, 23 сентября, в Министерстве культуры и туризма Пензенской области прокомментировали информацию о выселении студентов из общежития музыкального колледжа имени А. А. Архангельского.

Накануне в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась горожанка Галина М., рассказавшая, что утром 22-го числа директор якобы озвучил просьбу освободить комнаты.

«Куда им идти? Они сделали летом ремонт, привезли мебель, холодильники. Как это возможно? У них родители - в Пачелме, Сурске, Бессоновке», - ужаснулась женщина.

По ее словам, переселение отложили до 24 сентября, но распоряжение собирать вещи и ждать тем не менее было дано.

«Вопрос о выселении студентов на данный момент не рассматривается. Он и вчера не рассматривался - происходил сбор обобщенных сведений о проживающих в общежитии студентах. Никого выселять на данный момент не собираются», - сообщили редакции в пресс-службе областного минкульта.