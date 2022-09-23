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Общество

Пензенцы обсуждают возможные изменения в работе спортобъектов

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Пензенцы в соцсетях делятся друг с другом информацией о возможных изменениях в работе крупных спортивных объектов.

Так, одна из участниц чата «ГПЗ-Онлайн» в Telegram рассказала, что 22 сентября родителей воспитанников оповестили о частичном перепрофилировании дворца спорта «Буртасы».

В опубликованном женщиной предупреждении говорилось о том, что с 23-го числа дети не смогут заниматься в большом гимнастическом зале, под тренировки выделят малые залы, для всех спортсменов будет работать только центральный вход.

Кроме того, на 24-27 сентября в «Буртасах» были запланированы всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Я. М. Затуливетер.

«Вчера нам позвонили и сказали, что соревнования отменяются, сегодня позвонили, сказали, что все же состоятся», - рассказала одна из воспитанниц.

При этом на официальном сайте дворца спорта до сих пор (на 12:55 23 сентября) содержится информация об отмене мероприятия без указания причин.

В администрации ДС «Буртасы» редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщили, что на данный момент учреждение функционирует в обычном режиме.

Пензенцы обсуждают аналогичную информацию об изменениях в работе ДС «Олимпийский», ДЕ «Воейков» и СЗК «Дизель-Арена». В региональном минспорте эта данные пока не подтвердили и не опровергли.

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