Общество

Дом на Ударной, 34, хотят снести в 2023 году

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Дом № 34 на улице Ударной, в котором в ночь на 19 сентября обрушилась часть потолка, признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщили представители городской администрации, комментируя новость сетевого издания «ПензаИнформ».

«Планируемый срок сноса - 2023 год. В настоящее время управляющей компанией проведены работы по уборке обрушившихся фрагментов потолочной конструкции», - пояснили чиновники.

В ситуациях, когда нахождение в аварийном доме может быть опасным для жизни или здоровья, люди могут обратиться в мэрию с просьбой о предоставлении маневренного жилья. Такое право имеют собственники и члены их семей, у которых нет других жилых помещений.

«Подробную информацию граждане могут получить в отделе распределения муниципального жилищного фонда по телефону: 68-06-70, 68-22-72», - резюмировали представители администрации.

По словам жителей Ударной, 34, в плачевном состоянии находится весь дом. Из-за неисправной канализации в подъезде высокая влажность. Отходы сливаются в подвал, испарения поднимаются наверх. Люди уверены, что отчасти это и стало причиной происшествия с рухнувшим потолком.

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Гость||

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Гость||

Вот теперь в центре города хоть квартиры дадут по нормам 18 метров на человека!!!

Гость||

В центре Зари,какова города.


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