В доме на улице Ударной обвалился потолок

19.09.2022 | 08:26

В одном из общежитий Пензы рухнул потолок. О ЧП в доме № 34 на улице Ударной местная жительница сообщила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам девушки, инцидент произошел в ночь на 19 сентября, около 21:40.

«Женщина была в тот момент в туалете возле раковин. Услышала над собой скрежет, успела отбежать, и потолок рухнул», - пояснила жительница города.

На присланных ей фото и видео - крупные обломки потолочного покрытия. Видно, что само помещение также находится в плачевном состоянии: обшарпанные стены, облупленная краска на двери.

Физически женщина не пострадала, но сильно испугалась. Если бы она не успела вовремя отреагировать, «все могло быть хуже», подчеркнула автор обращения. Она выразила надежду, что благодаря освещению проблемы в СМИ ее удастся решить.