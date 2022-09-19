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Происшествия

Жители Ударной, 34, боятся находиться в доме после ЧП

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Обошлось без жертв лишь по счастливой случайности. В последний момент девушка успела выбежать из ванной комнаты дома № 34 на Ударной. Через секунду после того, как она покинула помещение, рухнула часть потолка.

«Хорошо она успела отскочить, на нее не упало. Я не знаю, кто приедет делать», - отметила жительница дома № 34 на ул. Ударной Светлана.

После ЧП жильцы ванной комнатой не пользуются, заходить туда опасно. Часть потолка до сих пор свисает над головами людей, в любой момент остатки твердого материала могут рухнуть на них.

«Куда в туалет ходить? Упадет. Там кусок торчит, он шлепнется. И где раковина, полоса тоже может упасть. Все рушится, дотронешься - и тоже упадет», - поделилась опасениями Светлана.

В целом весь дом в плачевном состоянии. Влажность в подъезде такая, что тяжело дышать. Все из-за неисправной канализации. Уже не первый год отходы сливаются в подвал здания, испарения поднимаются наверх. Местные уверены, что отчасти это и стало причиной происшествия.

«А там сколько вода стоит и никуда не уходит. Сделали нам ремонт, поставили бачки, а слив сделали узкий. И на кухне вода течет, тоже на полу», - сообщила женщина.

Избавиться от остатков штукатурки своими силами у людей не получается, поэтому сколько они не смогут пользоваться уборной, неизвестно. Но самое страшное, что происшествие далеко не первое. Дом разрушается на глазах у людей, и исправить это никто не может.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Ой,подумаешь 150 грамм для храбрости и спи перди

Гость||

Если не убило никого,то ничего не изменится в лучшую сторону...

Общаги пока не строят в Заре,а отдельную кто Вам даст?

Гость||

Выбежила как гастелло,С горящей жопой?

Гость||

Дали бы посмотреть хоть одним глазом на эти хари,бандерложьи кто там проживает.

Гость||

Чего боятся то? Сами голосовали за это.

Гость||

Тот район черная дыра. Дома рушатся, трубы рвутся все время .... одно слово заводской район

Гость||

фигня это всё. главное чтобы мир не был однополярным


Имя: Гость
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