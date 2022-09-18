В Пензенской области создано новое министерство

18.09.2022 | 13:48

В Пензенской области больше нет департамента по делам архивов. Из него сформировали министерство.

Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.

Таким образом, в числе пензенских исполнительных органов власти на данный момент семнадцать министерств, департамент по охране памятников истории и культуры и представительство региона при Правительстве РФ.

Ранее сообщалось о ликвидации департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Его полномочия передаются министерству ЖКХ и ГЗН региона.

Из недавно созданных органов управления известно министерство градостроительства и архитектуры. Ему передали часть полномочий, ранее относившихся к министерству строительства и дорожного хозяйства. Главой нового органа стал Александр Итальянцев.