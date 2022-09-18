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Общество

В Пензенской области создано новое министерство

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В Пензенской области больше нет департамента по делам архивов. Из него сформировали министерство.

Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства региона.

Таким образом, в числе пензенских исполнительных органов власти на данный момент семнадцать министерств, департамент по охране памятников истории и культуры и представительство региона при Правительстве РФ.

Ранее сообщалось о ликвидации департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области. Его полномочия передаются министерству ЖКХ и ГЗН региона.

Из недавно созданных органов управления известно министерство градостроительства и архитектуры. Ему передали часть полномочий, ранее относившихся к министерству строительства и дорожного хозяйства. Главой нового органа стал Александр Итальянцев.

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Гость||

Скачи мимо.

Гость||

Сдается подросло новое поколение бочкаревских , для них и создают теплые места.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Менистрам пенсия на порядок выше, чем начальникам

Гость||

Этого менистра обучить русский язык надо.

Гость||

все все понимают

Гость||

Думают о прибытке.

Гость||

МЕСТНЫЕ «КНЯЗЬКИ» ПОТЕРЯЛИ СТРАХ

ИЛИ

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ, А ЧИСЛО ЧИНОВНИКОВ РАСТЁТ

Феликс Дзержинский: "Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить проблему госаппаратов. Неудержимое раздутие штатов, чудовищная бюрократизация всякого дела - горы бумаг и сотни тысяч писак; захваты больших зданий и помещений; автомобильная эпидемия; миллионы излишеств. Это легальное кормление и пожирание госимущества этой саранчой. В придачу к этому неслыханное, бесстыдное взяточничество, хищения, нерадения, вопиющая бесхозяйственность, характеризующая наш так называемый "хозрасчёт", преступления, перекачивающие госимущество в частные карманы." (20 июля 1926 года)

В ДОТАЦИОННОМ и ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области появилось еще одно министерство!

Согласно статистике в с 2016 года по 2021-го убыль населения Пензенской области выросла почти в три раза - с 4,3 до 12,6. Население региона стало меньше на 57 805 жителей.

«То дело, которое начал Василий Кузьмич Бочкарев (бывший губернатор Пензенской области), мы должны его достойно закончить» - заявил нынешний глава региона Олег Мельниченко

Василий Бочкарев возглавил Пензенскую область 18 апреля 1998 года и проработал на посту губернатора 6 246 дней.

За время его правления население области сократилось на 10,5% - с 1,52 млн. человек на 1 января 1998 года до 1 355 618 на 1 января 2015-го.

Не какой-нибудь там заезжий, варяг, а коренной житель Пензенской области - В.Бочкарев, которого народ пензенский люто ненавидит и дал прозвище "Вася-доля", 17 лет бессменно руководил регионом и в результате его неправедных действий во имя удовлетворения узкокорпоративных амбиций, меркантильных интересов и методов правления, народ пребывает нищете.

Ученик и соратник «Васи-доли» - Иван Белозерцев сменил своего патрона в мае 2015 года.

С 2015 по 2020 г.г. население области сократилось с 1 355 618 человек до 1 305 563. Убыль составляет 50055 человек.

С 1998 по 2020 г.г. численность населения снизилось с 1 524 599 до 1 305 563 - убыль составляет 219 036 человек! Чудовищная статистика!

Чтобы понять истинный масштаб демографической катастрофы, постигшей Пензенскую область - Россию, вчитайтесь в эти цифры: за время губернаторства В.Бочкарева и его соратника И.Белозерцева численность жителей Пензенской области сократилась на 219 036 человек, что сопоставимо с населением целого российского региона.

К примеру, численность населения Республики Алтай по данным Госкомстата России по состоянию на 1 января 2020 года составила 220 181 человек!

И без заключения счётной палаты пензенцы прекрасно видят и знают, как на фоне разгрома медицинских, культурных, образовательных и социальных учреждений, количество питейных, развлекательных заведений увеличились в разы, который ведет к сокращению численности и дебилизации населения области. Позор на весь мир!..

Пока в Пензенской области народ пребывает в нищете, захлёбывается палёной водкой, постепенно погружается в наркотический дурман и вымирает, пока процветают мздоимство и казнокрадство, чиновниками раскручивается механизм межнациональной розни, криминал беззастенчиво рвётся к власти.

27 марта 2019 года, глава правительства - главное должностное лицо исполнительной ветви власти нашей страны НАЗВАЛ ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ОДНИМ ИЗ ВОСЬМИ БЕДНЕЙШИХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ и назначил куратора для решения задач по социально-экономическому развитию региона.

«Птенец» из гнезда В.Бочкарева, подпевающий дудке его власти, ныне губернатор Пензенской области О.Мельниченко отказался комментировать прежнюю команду пензенских управленцев - В.Бочкарева и И.Белозерцева, назвав это… «политически неправильным».

Бывший глава региона - «неподкупный» И.Белозерцев и нынешний губернатор Пензенской области О.Мельниченко были не только прилежными учениками «бочкаревской школы», но и являлись соратниками, сподвижниками экс-губернатора Василия Бочкарева, которого народ пензенский люто ненавидит и дал ему прозвище «Вася-доля».

21 марта 2021 года, правоохранители после обысков задержали «неподкупного» губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн. рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по местам проживания губернатора ДОТАЦИОННОГО и ДЕПРЕССИВНОГО региона Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн. рублей (ПОЛМИЛЛИАРДА) - 100 килограммов наличных денег.

Глубоко символично то, что казнокрада и мздоимца экс губернатора - бывшего замполита областного военкомата И.Белозерцева сменил экс-первый секретарь пензенского обкома ВЛКСМ, бывший помощник так называемого «главного обвинителя» В.Путина - одиозного депутата, председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности Виктора Илюхина (фракция КПРФ) с 1997 по 2001 г.г., одного из организаторов госпереворота на деньги олигарха Бориса Березовского, лидера Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), который собирался отстранить Бориса Ельцина от власти и передать её «Комитету национального спасения», он же «видный деятель» рохлинского ДПА Олег Мельниченко - беспринципный коммунист по прозвищу «адвокат дьявола», сделавший головокружительную карьеру, мог бы рассказать публично много интересного про несостоявшийся переворот, о роли верхушки КПРФ в заговоре.

Но тогда он не стал бы тем, кем стал…

Новая метла решила мести по-старому.

Ведь был громкий скандал. Федеральный центр возмутил вопиющий факт: в ДОТАЦИОННОМ и ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области, у председателя правительства Пензенской области оказалось 9 заместителей и 5 министров, на одного министра - по 1,8 зампреда!

Как говорят в Сибири: «Приходи, кума, любоваться!»

Вскоре, после разгромной критики, количество министров в Пензенской области… увеличилось до 11-и!

Теперича, при новом губернаторе Олеге Мельниченко, в ДОТАЦИОННОМ и ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области с населением 1 274 062 человек, в правительстве аж… 17 (СЕМНАДЦАТЬ) МИНИСТЕРСТВ!

В богатой ШВЕЙЦАРИИ с населением почти 9 млн. человек, всего… 8 (ВОСЕМЬ) МИНИСТРОВ! Два раза меньше чем в нищей Пензенской области!

Надо же, в Москве с населением 12 330 126 человек, в правительстве города нет ни одного министерства - существуют департаменты, комитеты и управления!

А в нищем регионе - Пензенской области, где численность населения по данным Росстата составляет 1 274 062 человек, куда не плюнь одни министры, аж в глазах рябит…

В результате мы имеем то, что имеем…

Отто фон Бисмарк: «Чиновники - это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить. Почему у министров жалованье постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живётся населению? Вот если бы квота жалованья бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали…»

На фото: слева - мздоимец и казнокрад, губернатор И.Белозерцев

в центре - губернатор Василий Бочкарев по прозвищу «Вася-доля»

справа - нынешний губернатор Олег Мельниченко по прозвищу «адвокат дьявола»

ПОДРОБНЕЕ » https://fs-anticriminal.livejournal.com/19141.html

https://fs-anticriminal.livejournal.com/16789.html

Гость||

Да задолбали вы уже чинуш плодить в нашем депрессивном дотационном регионе , с их министерскими зарплатами и пенсиями. Вакханалия нового губернатора продолжается , то зам преды плодятся как кролики, то министерства. Надо ровняться на Тамбовскую область где нет ни губернатора, ни министерств с министрами. Позор бюрократу Мельниченко !!!!!!!!!

Гость||

Целое министерство на всё два архива. Один на Дзержинского, второй в Гор администрации

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Этого менистра обучить русский язык надо.

============================

Но тады ниже пенсия

Гость||

И эти будут в первых рядах мобилизации.

Гость||

Гость писал(a):

Ведь был громкий скандал. Федеральный центр возмутил вопиющий факт: в ДОТАЦИОННОМ и ДЕПРЕССИВНОМ регионе - Пензенской области, у председателя правительства Пензенской области оказалось 9 заместителей и 5 министров, на одного министра - по 1,8 зампреда!
Так надо же всех своих пристроить. При СССР у нас в области чиновников было кратно меньше!

Гость||

Гость писал(a):

И эти будут в первых рядах мобилизации.
На управлении бронь , а добровольцами они не пойдут.

Гость||

Да это училка задрала ошибки здесь всем исправлять, на пенсии ей скучно же, а прикинуть мозгами почему ошибки, она не может и не могет.

Гость||

Да ну на фиг, броь не бронь, нужно будет и бронь снимут. Первый раз что ли история повторяется)))

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Имя: Гость
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