В Пензенской области ликвидируют департамент по регулированию тарифов

17.09.2022 | 12:54

Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области упраздняется. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Согласно документу, полномочия ликвидированного департамента передаются Министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Руководитель департамента Наталья Клак должна направить в орган, регистрирующий юрлица, уведомление о принятии решения о ликвидации ведомства и оповестить государственных гражданских служащих об их увольнении.

Также будут расторгнуты госконтракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Заниматься упразднением ведомства и передачей его полномочий будет ликвидационная комиссия. В ее состав войдут Наталья Клак, ее заместитель Дмитрий Сагайдачный и консультант-главбух Надежда Кубракова.

В свою очередь, министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин обязан провести оргштатные мероприятия и разработать структуру и штатное расписание, внести изменения в государственные договоры.

Управление госслужбы и кадров правительства региона подготовит проект распоряжения правительства об утверждении предельной численности работников министерства ЖКХ и ГЗН.

Министерство финансов Пензенской области должно разработать предложения в бюджет, связанные с реорганизацией.