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Общество

В Пензенской области ликвидируют департамент по регулированию тарифов

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Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области упраздняется. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Согласно документу, полномочия ликвидированного департамента передаются Министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Руководитель департамента Наталья Клак должна направить в орган, регистрирующий юрлица, уведомление о принятии решения о ликвидации ведомства и оповестить государственных гражданских служащих об их увольнении.

Также будут расторгнуты госконтракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Заниматься упразднением ведомства и передачей его полномочий будет ликвидационная комиссия. В ее состав войдут Наталья Клак, ее заместитель Дмитрий Сагайдачный и консультант-главбух Надежда Кубракова.

В свою очередь, министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин обязан провести оргштатные мероприятия и разработать структуру и штатное расписание, внести изменения в государственные договоры.

Управление госслужбы и кадров правительства региона подготовит проект распоряжения правительства об утверждении предельной численности работников министерства ЖКХ и ГЗН.

Министерство финансов Пензенской области должно разработать предложения в бюджет, связанные с реорганизацией.

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Гость||

А клаку потом куда ?

Гость||

А панюхина ликвидировать не пора!Так не любить город,так развалить эту отрасль и так навредить не кто не больше не смог!Крайне не эффективная работа!при этом должность занимает и от премий предполагаю не отказывается!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Руководитель департамента Наталья Клак должна направить в орган, регистрирующий юрлица, уведомление о принятии решения о ликвидации ведомства и оповестить государственных гражданских служащих об их увольнении.
Ответственность за свою антинародную работу понесет?или как все остальные увольнение и все?Еще один чинок посидевший на шее бюджета получавший зарплату?

Гость||

Чинков все больше,а область вымирает!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.09.2022 13:58|

А клаку потом куда ?

Зам.министра ЖКХ, с дальнейшем прицелом подсидеть самого Панюхина

Гость||

Гость писал(а):

> А клаку потом куда ?

В клоаку. ( Не благодари)

Гость||

Гость писал(a):

В клоаку. ( Не благодари)
Такие не тонут! (Не благодари)

Гость||

Поможем, подсобим.

Гость||

Разгоните вы этот мин ЖКХ


Имя: Гость
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