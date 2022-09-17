В Пензенской области ликвидируют департамент по регулированию тарифов

Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области упраздняется. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.
Согласно документу, полномочия ликвидированного департамента передаются Министерству жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Руководитель департамента Наталья Клак должна направить в орган, регистрирующий юрлица, уведомление о принятии решения о ликвидации ведомства и оповестить государственных гражданских служащих об их увольнении.
Также будут расторгнуты госконтракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Заниматься упразднением ведомства и передачей его полномочий будет ликвидационная комиссия. В ее состав войдут Наталья Клак, ее заместитель Дмитрий Сагайдачный и консультант-главбух Надежда Кубракова.
В свою очередь, министр ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин обязан провести оргштатные мероприятия и разработать структуру и штатное расписание, внести изменения в государственные договоры.
Управление госслужбы и кадров правительства региона подготовит проект распоряжения правительства об утверждении предельной численности работников министерства ЖКХ и ГЗН.
Министерство финансов Пензенской области должно разработать предложения в бюджет, связанные с реорганизацией.
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А клаку потом куда ?