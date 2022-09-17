Пензенцы станут приемными родителями для детей из Донбасса

17.09.2022 | 10:45

125 детей-сирот из Донецкой Народной Республики отправятся в российские приемные семьи, в том числе в Пензенскую область. В пятницу, 16 сентября, 100 из них уже прибыли в Москву.

Детям - от 3,5 до 7 лет, у некоторых установлена инвалидность. 10 человек уже переданы в приемные семьи Москвы и Московской области.

«Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Многие из них имеют несколько братьев и сестер, но были разлучены друг с другом - находились в разных учреждениях. После эвакуации детских учреждений из ДНР они проживали в ПВР на территории Ростовской и Курской областей», - сообщается на сайте уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Помимо Сурского края, детей принимают семьи Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областей и Москвы.

Все дети могли заранее выбрать себе опекунскую семью, к ним приезжали психологи из регионов, проводили тестирование, привозили видеопаспорта приемных родителей.

Сама уроженка Пензы Мария Львова-Белова в июле 2022 года стала приемной матерью для еще одного ребенка - подростка из Донбасса. Вместе с другими детьми, оставшимися без попечения родителей, он был вывезен из опасной зоны в Мариуполе.

Мария Львова-Белова заняла пост уполномоченного в конце октября 2021 года, до того она была сенатором Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской области. После ее ухода полномочия сенатора принял Николай Кондратюк.