Уроженка Пензы Мария Львова-Белова усыновила еще одного ребенка

09.07.2022 | 10:12

Уроженка Пензы Мария Львова-Белова, ныне Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, стала приемной матерью для еще одного ребенка. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил ТГ-канал «Позиция».

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», - цитируют детского омбудсмена.

В пресс-службе уполномоченного пояснили, что речь идет о ребенке, который в числе других детей, оставшихся без попечения родителей, был вывезен из опасной зоны в Мариуполе.

Уточняется, что Львова-Белова и ее муж священник Павел Когельман уже воспитывают девять детей (пятеро родных и четверо приемных). Под их опекой находятся еще 12 молодых людей с инвалидностью.

Мария Львова-Белова стала уполномоченным в конце октября 2021 года, до того она являлась сенатором Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской области.

После ее ухода полномочиями сенатора был наделен Николай Кондратюк.