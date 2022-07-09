Общество

Уроженка Пензы Мария Львова-Белова усыновила еще одного ребенка

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Уроженка Пензы Мария Львова-Белова, ныне Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, стала приемной матерью для еще одного ребенка. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил ТГ-канал «Позиция».

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», - цитируют детского омбудсмена.

В пресс-службе уполномоченного пояснили, что речь идет о ребенке, который в числе других детей, оставшихся без попечения родителей, был вывезен из опасной зоны в Мариуполе.

Уточняется, что Львова-Белова и ее муж священник Павел Когельман уже воспитывают девять детей (пятеро родных и четверо приемных). Под их опекой находятся еще 12 молодых людей с инвалидностью.

Мария Львова-Белова стала уполномоченным в конце октября 2021 года, до того она являлась сенатором Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской области.

После ее ухода полномочиями сенатора был наделен Николай Кондратюк.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — t.me/positionRUS
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня к нашей семье присоединился еще один приемный сын, мы стали приемными родителями подростка из Донбасса, поэтому для нас сегодня особый будет праздник», - цитируют детского омбудсмена.
Пиар акция?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под их опекой находятся еще 12 молодых людей с инвалидностью.
По каким критериям отбирают детей инвалидов в Квартал Луи?

1.По личным творческим данным?

2.По религиозной принадлежности?

3.По социальному присхождению и месту работы их родителей?

Гость||

А молча нельзя было? Счастье любит тишину.

Гость||

Завидуйте молча!

Гость||

Гость писал(a):

Завидуйте молча!
Самый тяжкий грех в христианстве ЛИЦЕМЕРИЕ!

Гость||

Гость писал(a):

Самый тяжкий грех в христианстве ЛИЦЕМЕРИЕ!
А ты кто такая, что бы устанавливать степень тяжести грехов? Не много ли на себя.....

Гость||

11.02. Собственный новейший список составляете?

Гость||

Учительница задает детям домашнее задание, узнать откуда берутся дети. Дома Вовочкин отец сказал, что вырезал его из картошки. На следующий день Вовочка положил картошку в портфель и пошел в школу. На уроке учительница спрашивает, что дети узнали от родителей:

- Детей приносит аист...

- Детей находят в капусте...

- Дети родятся в больнице... Подошла Вовочкина, очередь и он спрашивает учительницу:

- Могу я вынуть и показать?

Гость||

Гость писал(a):

А ты кто такая, что бы устанавливать степень тяжести грехов? Не много ли на себя.....
Читай библию и не задавай глупых вопросов(неуч)

Гость||

Бизнес?

Гость||

с ее зарплатой можно усыновить все детдома россии! хорошие дела делаются МОЛЧА!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Дело ясное, что дело тёмное.

Гость||

пусть каждый чинуш усыновит кого-то из беженцев, вот акция так акция будет, москва оценит.

Гость||

да она аферистка и все это ради пиара делается. нормальные люди усыновляют и воспитывают молча, не кричат в сми и не лицемерят.

Гость||

Зачем они пиарятся? Усыновили ведь не ради рекламы, а по зову сердца? Зачем об этом криком выть на весь мир?

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Имя: Гость
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