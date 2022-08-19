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Общество

Трещинами в школе № 25 Пензы заинтересовалась прокуратура

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В Пензе сотрудники прокуратуры проведут проверку в связи с появлением трещин на фасаде здания школы № 25.

Им предстоит оценить, как уполномоченные лица соблюдали законодательство о муниципальной собственности в части содержания и ремонта имущества.

«В ходе надзорных мероприятий планируется проверка исполнения законодательства об образовании при закреплении учеников образовательного учреждения за ближайшими школами и организации образовательного процесса», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

17 августа стало известно, что в стенах 25-й школы появились трещины шириной 5-10 мм, здание необходимо обследовать. Что касается учеников, то новый учебный год для них начнется в других образовательных учреждениях.

Школа на 625 мест была введена в эксплуатацию в микрорайоне Южная Поляна в 1953 году. Ее наполняемость - 471 человек (20 классов), из них с обязательным обучением в первую смену - 157 (7 классов).

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Гость||

Я помню все твои трещинки,ага,ага

Гость||

У чиновников хари еще пока не треснули?

Гость||

Чем больше прокуроров - тем больше трещин в школах и больницах.

Государство охотно тратит бюджетные деньги на надзирателей, а вот по назначению - школы, больницы, дороги неохотно

Ну главное детишки чинков пристроины на тёплые места(в прокуратуру), а не на стройки этих самых школ и больниц

Гость||

Как в заре т.е. виноватых нет

Гость||

Да,они возбуждаются от трещин.роман не даст.....соврать

Гость||

Приказ на трещину пришел?

Гость||

...введена в эксплуатацию в 1953 году... При Сталине плохо не строили. Хотя 1 и 4 школа гораздо старше и ничего не трескается.

Гость||

Навтыкали высоток на болоте рядом со школой, гидрологический режим изменился. Грунт не сразу, но поплыл. Окружающим пятиэтажкам хрущевкам приготовиться.

Имя: Гость
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