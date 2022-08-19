Трещинами в школе № 25 Пензы заинтересовалась прокуратура

19.08.2022 | 09:21

В Пензе сотрудники прокуратуры проведут проверку в связи с появлением трещин на фасаде здания школы № 25.

Им предстоит оценить, как уполномоченные лица соблюдали законодательство о муниципальной собственности в части содержания и ремонта имущества.

«В ходе надзорных мероприятий планируется проверка исполнения законодательства об образовании при закреплении учеников образовательного учреждения за ближайшими школами и организации образовательного процесса», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

По итогам проверки в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

17 августа стало известно, что в стенах 25-й школы появились трещины шириной 5-10 мм, здание необходимо обследовать. Что касается учеников, то новый учебный год для них начнется в других образовательных учреждениях.

Школа на 625 мест была введена в эксплуатацию в микрорайоне Южная Поляна в 1953 году. Ее наполняемость - 471 человек (20 классов), из них с обязательным обучением в первую смену - 157 (7 классов).