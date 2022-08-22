Общество

В Пензенской области ограничили вход и въезд в леса

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В Пензенской области преобладает IV класс пожарной опасности в лесах. Всего по состоянию на 22 августа ликвидировано 12 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила 16 га.

В связи с этим с 18 августа приказом регионального минлесхоза введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств.

Введено ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий, проезда транспорта в лесные массивы. Исключение составляет передвижение по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов.

Кроме того, ограничено пребывание граждан - за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Сотрудники министерства и лесничеств усилят патрулирование в лесных массивах с целью пресечения нарушений.

«В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы 8 (8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Конституционные права граждан РФ это местное ограничение не ущемляет?

Гость||

Кто их спрашивать чтоль будет, клоуны!

Гость||

Въезд могут закрыть , а вход это нарушение статьи 27 Конституции РФ .Не по Сеньке шапка.

Гость||

А кто туда вообще собирался!?

Гость||

Ты дурачок?

Имя: Гость
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