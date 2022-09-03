В августе в Пензенской области выпало 6-9% нормы осадков

03.09.2022 | 10:44

В августе в Пензенской области осадков выпало всего лишь на 6-9% нормы. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Главный синоптик страны отметил, что последний месяц лета 2022 года был засушливым в большинстве регионов России, в некоторых областях дождей не было весь месяц. Так, в Москве выпало всего 3 мм, что составляет 3-5% нормы. В Ульяновской, Астраханской области и Татарстане осадков не было вообще. В Самарской области, как и в Пензенской, показатель тоже составил 6-9%.

Засушливая погода привела к тому, что в Пензенской области в августе участились ландшафтные пожары. С 18 августа в регионе ограничили пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств.

До 5 сентября по востоку Пензенской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Как сообщили в региональном минлесхозе, на конец августа создано 8 766 км минерализованных полос, за которыми производится уход. Также на въездах в лесные массивы установлено более 560 аншлагов и 733 ограничительных шлагбаума.

Между тем в регион пришла прохлада. Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, 3 и 4 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...- 2 °С, в связи с чем прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности.