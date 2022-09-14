Общество

В Москве завершились поиски Василия Трохина

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Место нахождения бывшего заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина удалось установить. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно утром в среду, 14 сентября.

Информация о пропаже Трохина была опубликована накануне. По данным телегам-канала Shot, чиновник приехал в столицу по рабочим делам и 12 сентября должен был с Казанского вокзала возвращаться в Пензу, но на обратный поезд не сел.

Его маршрут отследили по камерам. В последний раз Трохин был замечен у метро «Авиамоторная» в районе 19:00, то есть за полтора часа до отправления поезда.

Наутро начались поиски. Волонтеры московского отделения отряда «Лиза Алерт» распространили ориентировку. К вечеру проверку по факту исчезновения начали следователи.

В итоге утром 14 сентября выяснилось, что Трохин нашелся. По словам источника, чиновник сам вышел на связь. Сейчас он находится в больнице в подмосковном Раменском («Известия» сообщают, что у него травма головы), но его жизни ничто не угрожает.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас он, предположительно, находится в больнице,
Точно?

Гость||

Выборы отмечал..

Гость||

почему трое суток не ждали, как всегда, прежде чем начать поиски? как с обычными гражданами происходит? а сразу на следующее утро поиски начала лиза-алерт?

Гость||

уж если его так искали , родственники что не обзванивали все больницы??))

Гость||

Может ему что то растянули.

Гость||

Гость писал(a):

все больницы??))
Бывают ведомственные больницы.

Гость||

Да уж..

Гость||

Зато узнали мнение людей о нем

Гость||

Любят в России чиновников...

Гость||

И московские детишки из Лизы не упускают шанс напомнить о себе по любому поводу

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Сейчас он, предположительно, находится в

> больнице,

Точно?

==============================

Я верю РИА Новости. У них дают текст. А здесь только лайки

Гость||

Хорошо,что живой.

Гость||

Какая показательная и веселая история о буртасочинках

Ой не зря Салтыков-Щедрин о пензюках столько написал

Клоуны с мозгами дебилов

Гость||

Хорошо что живой

Гость||

Какие потери понёс сей мафиозо? Моральные ? Или материальные? На сколько дядечку развели?он типерича средний класс али в пролетариат подастся?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →

Имя: Гость
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