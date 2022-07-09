Общество

Пензенские активисты расчистили участок у подвесного моста

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У подвесного моста со стороны улицы Злобина собрались активисты. Жителей областного центра и Заречного объединила экологическая акция.

Несколько десятков человек потрудились на берегу реки. Идейный вдохновитель субботника Ксения Гостева пришла наводить порядок вместе с маленькой дочерью.

«Основной мусор - оставленный теми, кто приходит отдыхать: стеклянные банки, пластиковые, алюминиевые. К сожалению, очень много битых», - прокомментировала экоактивистка.

Территория относится к Железнодорожному району Пензы. Местные чиновники поддержали неравнодушных жителей.

«Со своей стороны обязательно поможем руками. Во-вторых, весь собранный мусор будет сегодня же вывезен. Если что необходимо, это тоже все с нас», - заявил глава администрации района Андрей Шулькин.

Следы цивилизованной жизни отправят на полигон для дальнейшей утилизации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Каждый год одно и тоже. Ответственая за территорию организация получает деньги регулярно или бесхозные участки в центре города?

Гость||

Надоела эта клоунада

Кого вы обманываете? Одни воруют деньги на благоустройство, никонтейнеров, ни урн, ни регулярной уборки и вывоза мусора. А другие «волонтерствуют» для фоточек

Гость||

Молодцы! Сразу видно им не безразличен родной город! Спасибо ребятам большое!!!

Гость||

Отсутствие урн не даёт права бросать мусор где попало... Ребята молодцы, спасибо им огромное

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы! Сразу видно им не безразличен родной город! Спасибо ребятам большое!!!
Чиновник службы ЖКХ?

Имя: Гость
Комментарий:

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