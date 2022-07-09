Пензенские активисты расчистили участок у подвесного моста

09.07.2022 | 18:00

У подвесного моста со стороны улицы Злобина собрались активисты. Жителей областного центра и Заречного объединила экологическая акция.

Несколько десятков человек потрудились на берегу реки. Идейный вдохновитель субботника Ксения Гостева пришла наводить порядок вместе с маленькой дочерью.

«Основной мусор - оставленный теми, кто приходит отдыхать: стеклянные банки, пластиковые, алюминиевые. К сожалению, очень много битых», - прокомментировала экоактивистка.

Территория относится к Железнодорожному району Пензы. Местные чиновники поддержали неравнодушных жителей.

«Со своей стороны обязательно поможем руками. Во-вторых, весь собранный мусор будет сегодня же вывезен. Если что необходимо, это тоже все с нас», - заявил глава администрации района Андрей Шулькин.

Следы цивилизованной жизни отправят на полигон для дальнейшей утилизации.