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Общество

С самокатчиками передумали бороться с помощью «лежачих полицейских»

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На Олимпийской аллее передумали устанавливать «лежачие полицейские». Там появятся только специальные знаки и разметка, разграничивающая потоки движения пешеходов и самокатчиков.

Решение об этом было принято после того, как участники совещания по организации безопасного движения «взвесили все за и против», сообщили в пресс-службе гордумы.

Предложение об установке не менее шести искусственных неровностей озвучивалось до того, как на местном уровне был принят нормативный акт, ограничивающий скорость передвижения на самокатах и велосипедах до 15 км/ч.

«О данном ограничении берущих напрокат велосипеды и самокаты предупреждают работники данных пунктов», - пояснила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева, на балансе которого находится Олимпийская аллея.

Также на совещании обсуждалось дальнейшее благоустройство зоны отдыха. К примеру, депутат Юрий Зиновьев заявил о необходимости частичного ремонта асфальтового покрытия (в местах его разрушения), установки туалетов и запрете размещения на аллее различных развлекательных комплексов в пешеходной зоне.

По последнему накануне в различных социальных сетях было опубликовано немало постов, в которых пензенцы выражали недовольство в связи с установкой на аллее нестационарного развлекательного детского комплекса.

«Это мнение горожан я поддерживаю. Подобные развлекательные комплексы можно размещать в парках, рядом с аттракционами, а не в природной зоне. Люди приезжают на аллею, чтобы погулять в тишине, позаниматься спортом, подышать свежим воздухом, полюбоваться природой», - высказал свое мнение Юрий Зиновьев.

Все принятые в ходе совещания решения запротоколированы, назначены ответственные лица за исполнение каждого из пунктов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Имели ввиду они эти ваши знаки!

Гость||

Запрещающий знак это фундаментный блок, все остальные предписывающие.

Имя: Гость
Комментарий:

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