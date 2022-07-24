С самокатчиками передумали бороться с помощью «лежачих полицейских»

24.07.2022 | 10:02

На Олимпийской аллее передумали устанавливать «лежачие полицейские». Там появятся только специальные знаки и разметка, разграничивающая потоки движения пешеходов и самокатчиков.

Решение об этом было принято после того, как участники совещания по организации безопасного движения «взвесили все за и против», сообщили в пресс-службе гордумы.

Предложение об установке не менее шести искусственных неровностей озвучивалось до того, как на местном уровне был принят нормативный акт, ограничивающий скорость передвижения на самокатах и велосипедах до 15 км/ч.

«О данном ограничении берущих напрокат велосипеды и самокаты предупреждают работники данных пунктов», - пояснила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева, на балансе которого находится Олимпийская аллея.

Также на совещании обсуждалось дальнейшее благоустройство зоны отдыха. К примеру, депутат Юрий Зиновьев заявил о необходимости частичного ремонта асфальтового покрытия (в местах его разрушения), установки туалетов и запрете размещения на аллее различных развлекательных комплексов в пешеходной зоне.

По последнему накануне в различных социальных сетях было опубликовано немало постов, в которых пензенцы выражали недовольство в связи с установкой на аллее нестационарного развлекательного детского комплекса.

«Это мнение горожан я поддерживаю. Подобные развлекательные комплексы можно размещать в парках, рядом с аттракционами, а не в природной зоне. Люди приезжают на аллею, чтобы погулять в тишине, позаниматься спортом, подышать свежим воздухом, полюбоваться природой», - высказал свое мнение Юрий Зиновьев.

Все принятые в ходе совещания решения запротоколированы, назначены ответственные лица за исполнение каждого из пунктов.