Железнодорожный переезд на ул. Аустрина расширили

Автомобилистам теперь станет проще преодолевать железнодорожный переезд на улице Аустрина. Его расширили до двух полос движения в каждом направлении.
Об этом в чате водителей Пензы мессенджера Viber рассказал пользователь.
Железнодорожный переезд давно требовалось переустроить и расширить. В этом месте много лет собирались пробки, власти боролись с ними, в том числе меняя разметку.
В ночь с 27 на 28 августа движение на участке было закрыто, начались работы. Автомобилистам предложили временную схему. Затем проезд частично открыли, заузив полосы.
К реконструкции приступили сразу, как только участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки передали из городского ведения Министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
Помимо переустройства железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего завода, на улице Аустрина намеревались расширить 900 метров дороги.
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