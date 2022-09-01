Железнодорожный переезд на ул. Аустрина расширили

01.09.2022 | 09:22

Автомобилистам теперь станет проще преодолевать железнодорожный переезд на улице Аустрина. Его расширили до двух полос движения в каждом направлении.

Об этом в чате водителей Пензы мессенджера Viber рассказал пользователь.

Железнодорожный переезд давно требовалось переустроить и расширить. В этом месте много лет собирались пробки, власти боролись с ними, в том числе меняя разметку.

В ночь с 27 на 28 августа движение на участке было закрыто, начались работы. Автомобилистам предложили временную схему. Затем проезд частично открыли, заузив полосы.

К реконструкции приступили сразу, как только участок от развязки на трассе М5 до Ухтинки передали из городского ведения Министерству строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Помимо переустройства железнодорожного переезда в районе мясоперерабатывающего завода, на улице Аустрина намеревались расширить 900 метров дороги.