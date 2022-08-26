Сетевое издание|18+|Пятница|26 авг 2022|13:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

Мэру Пензы посоветовали не забывать об антикоррупционном обучении

Печать
Telegram

Противодействие коррупции среди пензенских чиновников обсуждалось в пятницу, 26 августа, на сессии городской думы.

Тему осветил первый заместитель мэра Олег Денисов. Он доложил, что все 497 муниципальных служащих проходят антикоррупционное просвещение. В него входит вводный инструктаж и регулярное (не реже одного раза в месяц) обучение.

«Если есть нарушения, собираем сотрудников и напоминаем о правилах», - добавил Денисов.

Эта тема поднималась и на заседании комиссии гордумы 11 августа. Тогда первый зам мэра рассказал, что от граждан поступило шесть звонков на телефон доверия. Все сообщения были проверены, фактов нарушения законодательства не выявилось.

Депутат Александр Смирнов поинтересовался, проходит ли такое обучение глава администрации Пензы Александр Басенко.

«У нас 2021-й год был связан с большим коррупционным скандалом. Высшее должностное лицо Пензенской области - не знаю, проходило или не проходило обучение по антикоррупционной составляющей - оно оказалось под арестом, ему предъявляют обвинение в коррупции», - напомнил думец.

«Давайте побережем наших руководителей, давайте они тоже ежемесячно будут проходить такое обучение», - предложил депутат.

Смирнов имел в виду бывшего губернатора Ивана Белозерцева, задержанного 21 марта 2021 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В последний раз Московский городской суд продлил срок содержания Ивана Белозерцева под стражей до 20 сентября 2022-го.

Ранее прокуратура сообщила, что 13 должностных лиц в Управлении ЖКХ г. Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности. Муниципальные служащие подали недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. В числе нарушений - неуказанные доходы и банковские счета, недостоверные сведения об объектах недвижимости.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте