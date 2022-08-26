Мэру Пензы посоветовали не забывать об антикоррупционном обучении

26.08.2022 | 12:53

Противодействие коррупции среди пензенских чиновников обсуждалось в пятницу, 26 августа, на сессии городской думы.

Тему осветил первый заместитель мэра Олег Денисов. Он доложил, что все 497 муниципальных служащих проходят антикоррупционное просвещение. В него входит вводный инструктаж и регулярное (не реже одного раза в месяц) обучение.

«Если есть нарушения, собираем сотрудников и напоминаем о правилах», - добавил Денисов.

Эта тема поднималась и на заседании комиссии гордумы 11 августа. Тогда первый зам мэра рассказал, что от граждан поступило шесть звонков на телефон доверия. Все сообщения были проверены, фактов нарушения законодательства не выявилось.

Депутат Александр Смирнов поинтересовался, проходит ли такое обучение глава администрации Пензы Александр Басенко.

«У нас 2021-й год был связан с большим коррупционным скандалом. Высшее должностное лицо Пензенской области - не знаю, проходило или не проходило обучение по антикоррупционной составляющей - оно оказалось под арестом, ему предъявляют обвинение в коррупции», - напомнил думец.

«Давайте побережем наших руководителей, давайте они тоже ежемесячно будут проходить такое обучение», - предложил депутат.

Смирнов имел в виду бывшего губернатора Ивана Белозерцева, задержанного 21 марта 2021 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). В последний раз Московский городской суд продлил срок содержания Ивана Белозерцева под стражей до 20 сентября 2022-го.

Ранее прокуратура сообщила, что 13 должностных лиц в Управлении ЖКХ г. Пензы привлечены к дисциплинарной ответственности. Муниципальные служащие подали недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи. В числе нарушений - неуказанные доходы и банковские счета, недостоверные сведения об объектах недвижимости.