Размахивавшего пистолетом зареченца арестовали на пять суток

25.08.2022 | 10:34

Зареченский городской суд рассмотрел дело 24-летнего местного жителя, который раньше уже привлекался к административной ответственности.

Инцидент произошел 13 июля на улице Адмирала Макарова и попал на видео. На кадрах запечатлены два парня, один из которых держит в руках предмет, похожий на пистолет, направляет его в сторону и делает вид, что стреляет.

Как оказалось, парень поссорился с 33-летним знакомым и решил его припугнуть: достал пневматический пистолет и стал угрожать убийством.

«При этом он громко нецензурно бранился в присутствии граждан, вел себя вызывающе в общественном месте. На неоднократные требования граждан прекратить свои противоправные действия не реагировал», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Суд рассмотрел административное правонарушение, совершенное владельцем пистолета. Виновному назначено наказание в виде ареста на пять суток. Постановление вступило в силу.