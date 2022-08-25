Общество

Размахивавшего пистолетом зареченца арестовали на пять суток

Печать
Telegram

Зареченский городской суд рассмотрел дело 24-летнего местного жителя, который раньше уже привлекался к административной ответственности.

Инцидент произошел 13 июля на улице Адмирала Макарова и попал на видео. На кадрах запечатлены два парня, один из которых держит в руках предмет, похожий на пистолет, направляет его в сторону и делает вид, что стреляет.

Как оказалось, парень поссорился с 33-летним знакомым и решил его припугнуть: достал пневматический пистолет и стал угрожать убийством.

«При этом он громко нецензурно бранился в присутствии граждан, вел себя вызывающе в общественном месте. На неоднократные требования граждан прекратить свои противоправные действия не реагировал», - рассказали в пресс-службе Зареченского городского суда.

Суд рассмотрел административное правонарушение, совершенное владельцем пистолета. Виновному назначено наказание в виде ареста на пять суток. Постановление вступило в силу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А размахивал бы плакатом с дискредитацией ВС РФ, уже мотал бы пятерку общего.

Гость||

А если причиндалом размахивать, то премию дадут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте