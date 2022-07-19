Криминал

В Заречном после видео с «мамкиным бандитом» возбудили дело

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В Заречном возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 13 июля и попавший на видео.

Один из местных жителей поделился записью, на которой запечатлена территория, прилегающая к жилому дому. Двое парней (предположительно, в возрасте около 25-30 лет) стояли у скамейки. Пока мимо проходили люди, один из молодых людей держал в руках предмет, похожий на пистолет. Он направлял его в сторону, делая вид, что стреляет, «перезаряжал» и т. п. Второй гражданин курил и держал в руках бутылку спиртного.

«Мамкины бандиты», - пошутил тогда автор видео.

Предмет в руках зареченца оказался пневматическим пистолетом.

«13 июля в районе малоэтажной застройки 24-летний житель Заречного встретил 33-летнего знакомого. Между мужчинами возникли разногласия, и на фоне личной неприязни младший начал угрожать оппоненту убийством, демонстрируя пневматический пистолет», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на местный отдел МВД.

Через два дня после случившегося потерпевший обратился в полицию, было возбуждено дело. Если вина второго гражданина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

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Гость||

ниче не понятно!

Гость||

Это какие такие разногласия возникли?

Имя: Гость
Комментарий:

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