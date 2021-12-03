В Пензенской области выявили еще один очаг АЧС

В Пензенской области выявлен еще один очаг африканской чумы свиней. Постановление о введении в связи с этим ограничительных мероприятий было подписано в четверг, 2 декабря, и. о. губернатора Сергеем Федотовым.
Карантин по АЧС установлен на территории Махалинского охотничьего угодья, в 3 км от с. Старый Кряжим Кузнецкого района. В течение 45 дней на этой территории запрещено проводить заготовку дикого кабана (на мясо, для изготовления чучел и для других целей); заготовку кормов и подстилочного материала для свиней; охоту (за исключением регулирования численности ресурсов).
Ранее в Неверкинском и Кузнецком районах обнаружили три очага АЧС, в связи с этим в Пензенской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда же сообщалось о поручении выделить из резервного фонда средства на компенсацию пострадавшим личным подсобным хозяйствам.
Африканская чума свиней не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание является высококонтагиозным, очень быстро распространяется.
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