В Пензенской области выявили еще один очаг АЧС

03.12.2021 | 08:41

В Пензенской области выявлен еще один очаг африканской чумы свиней. Постановление о введении в связи с этим ограничительных мероприятий было подписано в четверг, 2 декабря, и. о. губернатора Сергеем Федотовым.

Карантин по АЧС установлен на территории Махалинского охотничьего угодья, в 3 км от с. Старый Кряжим Кузнецкого района. В течение 45 дней на этой территории запрещено проводить заготовку дикого кабана (на мясо, для изготовления чучел и для других целей); заготовку кормов и подстилочного материала для свиней; охоту (за исключением регулирования численности ресурсов).

Ранее в Неверкинском и Кузнецком районах обнаружили три очага АЧС, в связи с этим в Пензенской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Тогда же сообщалось о поручении выделить из резервного фонда средства на компенсацию пострадавшим личным подсобным хозяйствам.

Африканская чума свиней не передается человеку, но наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Она поражает лимфатическую и кровеносную систему свиней. При этом заболевание является высококонтагиозным, очень быстро распространяется.