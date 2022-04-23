Зареченцев приглашают пройти опрос о наполнении центрального парка

23.04.2022 | 10:43

Жителей закрытого города приглашают пройти опрос о том, как должен измениться центральный городской парк «Заречье». Об этом сообщается на сайте администрации Заречного.

Речь идет об участке от перекрестка улиц Ленина и Конституции СССР до бывшего кинотеатра «Россия» с одной стороны и ресторана «Русь» - с другой. Эту территорию в прошлый раз реконструкция не затронула.

В анкете участок условно разделен на несколько зон. Зареченцы могут выбрать один или несколько объектов для размещения в каждой. Варианты ответов в опросе составлены на основе семинара, на котором подытожили идеи по обустройству и наполнению ЦПКиО «Заречье».

Так, в зоне № 1 можно выбрать новый арт-объект, навес или перголу, дополнительное озеленение, места для сидения. В зоне № 2 предлагаются варианты обустройства различных площадок, установки коммерческих павильонов, качелей, природного амфитеатра, зимней горки, организация новых дорожек, дополнительное озеленение.

Варианты обустройства третьей зоны - площадка ПДД, детская площадка, уличные тренажеры, элементы скейт-парка, оборудование для паркура и воркаута. В зоне № 4 предлагается обустройство места для дрессировки собак.

Пройти опрос можно до 25 апреля. По его итогам будет составлен проект для всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.