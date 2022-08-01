Пензенцам разъяснили, должны ли быть кондиционеры в автобусах

01.08.2022 | 15:24

Пензенцы продолжают возмущаться из-за невозможности повлиять на духоту в общественном транспорте.

«Прикол, конечно, по такой пробке в чудо-автобусе 66 ехать, у которого окон открывающихся нет», - заявила участница ТГ-чата PenzaInform Евгения.

Представитель центра управления регионом ответил ей, что в таких автобусах есть люки, оснащенные электроприводом и открывающиеся с места водителя. Если они закрыты, следует обратиться к водителю или кондуктору.

«Автобусы с глухими окнами изначально были рассчитаны на использование кондиционеров. Через щели люков вентиляция скудная. Наблюдала открывание люка водителем вручную, каким-то штырем. На дачных маршрутах вообще большинство автобусов с глухими окнами - испытание для пожилых в основном людей», - высказалась другая участница чата Ольга.

Ей ЦУР ответил, что перевозчик вообще не обязан устанавливать кондиционеры.

«Все транспортные средства, работающие на муниципальных маршрутах, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и приспособлены для перевозки пассажиров. Системы кондиционирования и форточки в автобусах размещены в соответствии с одобрением типа транспортного средства и установлены заводом-изготовителем.

Кондиционер является дополнительной опцией, устанавливаемой в салонах автобусов производителем. В соответствии с действующим законодательством обязанность у перевозчиков по оборудованию салонов транспортных средств кондиционерами не предусмотрена», - пояснили в ЦУРе.