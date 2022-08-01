Сетевое издание|18+|Понедельник|1 авг 2022|17:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам разъяснили, должны ли быть кондиционеры в автобусах

Печать
Telegram

Пензенцы продолжают возмущаться из-за невозможности повлиять на духоту в общественном транспорте.

«Прикол, конечно, по такой пробке в чудо-автобусе 66 ехать, у которого окон открывающихся нет», - заявила участница ТГ-чата PenzaInform Евгения.

Представитель центра управления регионом ответил ей, что в таких автобусах есть люки, оснащенные электроприводом и открывающиеся с места водителя. Если они закрыты, следует обратиться к водителю или кондуктору.

«Автобусы с глухими окнами изначально были рассчитаны на использование кондиционеров. Через щели люков вентиляция скудная. Наблюдала открывание люка водителем вручную, каким-то штырем. На дачных маршрутах вообще большинство автобусов с глухими окнами - испытание для пожилых в основном людей», - высказалась другая участница чата Ольга.

Ей ЦУР ответил, что перевозчик вообще не обязан устанавливать кондиционеры.

«Все транспортные средства, работающие на муниципальных маршрутах, соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и приспособлены для перевозки пассажиров. Системы кондиционирования и форточки в автобусах размещены в соответствии с одобрением типа транспортного средства и установлены заводом-изготовителем.

Кондиционер является дополнительной опцией, устанавливаемой в салонах автобусов производителем. В соответствии с действующим законодательством обязанность у перевозчиков по оборудованию салонов транспортных средств кондиционерами не предусмотрена», - пояснили в ЦУРе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Почему все ответы ЦУРа так похожи на "отмазки"? Ни разу ещё этот центр не посоветовал, как правильно действовать гражданам в тех или иных спорных ситуациях.

Прямого ответа никогда не добьешься, зато приходится читать либо слушать выдержки из законодательства . Мы и сами можем это прочитать и читаем.

Вот попробуйте получить ответ, почему нет горячей воды в каком -ниьудь доме, или почему дороги и теплотрассы город на баланс не взял- никто не ответит вразумительно. Зато цитаты будут на три листа чуть ли не из Маркса и Энгельса.

Ну на это тоже могут ответить, что действуют в соответствии с пунктами такими-то статей такиз-то и параграфов других какого нибудь закона. И всё. Но на конкретные вопросы должны и отвечать конкретно.

Гость||

Ехала на работу из Зари на 25 маршруте. Утро, жара, куча народа в городе лезет именно в 25 маршрут - соответственно ехали битком... Стало плохо, не смогла доехать на работу, буквально из последних сил выбралась из автобуса на остановку, спасибо подбежали люди стоявшие на остановке, купили бутылку воды и вызвали скорую...

Спасибо администрации нашего города за скотское отношение к людям!

Гость||

Поняли, глупомордые!

Гость||

Быдло, ну что вы не уйметесь? Никто ничего вам не должен, наоборот это вы должны. Всегда должны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ей ЦУР ответил, что перевозчик вообще не обязан устанавливать кондиционеры.
Натравить на них Роспотребнадзор . Вообще то этот хлам c выработанным ресурсом даже общественным транспортом нельзя назвать , а в скотовозках-маршрутках вообще дышать нечем.

Гость||

Гость писал(a):

Ехала на работу из Зари на 25 маршруте. Утро, жара, куча народа в городе лезет именно в 25 маршрут
Купите себе дорогую иномарку. Тут чувак рассказывает всё время, что в Пензе каждый может позволить себе дорогую иномарку

Гость||

цур дармоеды, за свои наглые отписки еще и зп получают, чтоб им пусто было!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте