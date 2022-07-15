Общество

Для контроля за строительством цирка в Пензе ищут подрядчика

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Для завершения реконструкции цирка в Пензе хотят заключить контракт с организацией, которая окажет услуги по строительному контролю.

Информация о соответствующем аукционе размещена на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта - 1 млн 682 тыс. 283 рубля.

Согласно документам, подрядчик должен контролировать качество материалов и готовых изделий, строительно-монтажных работ, предоставлять заказчику информацию о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график работ, проверять правильность проведения лабораторных испытаний, а также следить за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока.

«Срок окончания оказания услуг по контракту - 31 декабря 2023 года, но не ранее фактического выполнения генеральным подрядчиком всех работ по объекту», - говорится в документах, подготовленных Росгосцирком.

Заявки принимались до 15 июля, итоги аукциона подведут 19-го числа.

Пензенский цирк строится с 2013 года. Изначально предполагалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся почти на десяток лет.

На данный момент на объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ. На этапе завершения в основном здании цирка потребовалось проведение корректировки утвержденного проекта в связи с изменением отдельных градостроительных норм и правил.

Точные сроки сдачи объекта пока не называются.

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Гость||

Бывший из кабинета прямо контролировал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Точные сроки сдачи объекта пока не называются.
Интрижка ?

Имя: Гость
Комментарий:

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