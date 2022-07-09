Общество

Итоги недели: меньше алкоголя, больше свадеб и мягче режим

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Первое место прочно заняла животрепещущая тема - ограничения на продажу алкоголя.

Возможно, скоро пензенцам станет сложнее похмеляться по утрам: в регионе хотят дополнить ограничения на продажу алкоголя в розницу.

По федеральному закону покупать его нельзя с 23:00 до 8:00. Предлагается продлить это время до 10:00.

Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии Заксобра.

По официальным данным, пензенцы стали реже покупать спиртное. Потребление такой продукции на душу населения якобы снижается.

Жители региона стали чаще вступать в брак, и полемика по этому поводу вывела событие на вторую позицию в топе недели.

В 2021 году свои отношения узаконили 6 729 пар - это на 12,4% больше, чем в 2020-м.

Чаще всего пары заключают брак в августе, реже всего - в мае.

Мужчины обычно связывают себя узами в возрасте от 25 до 35 лет. У женщин этот диапазон шире - до 25 лет и от 25 до 35.

Замкнуло призовую тройку смягчение режима повышенной готовности в Пензенской области.

Отменена усиленная дезинфекция.

Пропала необходимость в переводе на дистанционку сотрудников в возрасте 65+. Сняты рекомендации по ношению масок беременными, хрониками и лиц в группе 60+.

А вот курение кальянов в кафе, барах и ресторанах до сих пор запрещено, равно как и массовые мероприятия, не входящие в особый перечень.

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