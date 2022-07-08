Стало известно, в каком возрасте пензенцы вступают в брак

08.07.2022 | 09:41

8 июля, в День семьи, любви и верности, Пензастат опубликовал сводную информацию о браках жителей региона.

Так, в 2021 году свои отношения узаконили 6 729 пар, что на 12,4% больше, чем в 2020-м.

Как правило, чаще всего узами Гименея связывают в августе, реже - в мае. Однако конкретно в 2021-м наиболее популярным оказался июль (1 030 свадеб), на втором месте - август (1 002), затем - июнь (866) и сентябрь (847). Для сравнения: в мае в загсы пришло 278 пар.

«Предпочтения основываются на религиозных, культурных и материальных мотивах», - пояснили в Пензастате.

Около половины мужчин (48,8%) в 2021 году вступили в брак в возрасте от 25 до 35 лет. Женщин в том же диапазоне оказалось меньше - 37,1%. Почти столько же из них (37%) выходят замуж раньше 25 (среди будущих глав семейств в тех же годах 21,4%). Мужчин, которым за 35, было 29,8%, женщин - 25,9%.