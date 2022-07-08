Общество

Стало известно, в каком возрасте пензенцы вступают в брак

Печать
Telegram

8 июля, в День семьи, любви и верности, Пензастат опубликовал сводную информацию о браках жителей региона.

Так, в 2021 году свои отношения узаконили 6 729 пар, что на 12,4% больше, чем в 2020-м.

Как правило, чаще всего узами Гименея связывают в августе, реже - в мае. Однако конкретно в 2021-м наиболее популярным оказался июль (1 030 свадеб), на втором месте - август (1 002), затем - июнь (866) и сентябрь (847). Для сравнения: в мае в загсы пришло 278 пар.

«Предпочтения основываются на религиозных, культурных и материальных мотивах», - пояснили в Пензастате.

Около половины мужчин (48,8%) в 2021 году вступили в брак в возрасте от 25 до 35 лет. Женщин в том же диапазоне оказалось меньше - 37,1%. Почти столько же из них (37%) выходят замуж раньше 25 (среди будущих глав семейств в тех же годах 21,4%). Мужчин, которым за 35, было 29,8%, женщин - 25,9%.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в День семьи, любви и верности
Пётр аферист-жулик,задумал лечиться и не выполнять обещание о женитьбе...

Февронья,колдушка Баба-Яга умышленно недолечила Петра,дабы держать мужика на крючке?

И где возвышенные чувства,любовь и святость?

Гость||

мужики жениться не хотят,девок полно хороших. мужикам лишь бы их обстирывали и готовили.

Гость||

Гость писал(a):

08.07.2022 09:59
Вы неправы. Готовлю сам, а стирает машинка, мне остаётся только бельё во дворе развесить.

Гость||

Гость писал(a):

мужики жениться не хотят,девок полно хороших. мужикам лишь бы их обстирывали и готовили.
Никак дочку "застарелую" не пристроите,мама?

Гость||

Скорее мама сынка пугливого никак не выдаст. Дочка и одна проживет не мята не клята не затрахана, не 19 век чай, на себя заработает.

Гость||

Мужик без бабы бобыль а баба без мыжика роза. Все вдовицы, кто схоронил своих алкашей, как возродились, цветут и пахнут в хорошем смысле энтого слова. Так вот.

Гость||

Гость писал(a):

мужикам лишь бы их обстирывали и готовили.
Опять болезная выползла.

Гость||

Гость писал(a):

мужикам лишь бы их обстирывали и готовили.
Верно, и сувать еще надо свою пипетку куда-то - бесплатно.

Гость||

С одной женой пипеткой баловаться - надоест через пару лет.

Гость||

Все же дешевле, чем проститука.

Гость||

Мужчине так рано жениться вообще смысла никакого. Если только мамочка сынка хочет пристроить жене-мамочке. Самостоятельному самодостаточному мужчине бабий присмотр только обуза. Работай, деньги зарабатывай, отдыхай, развивайся - все для тебя.

Гость||

У меня у сына 32 см лежачий в 8 лет,жениться хочет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.07.2022 11:11|

Все же дешевле, чем проститука

Еще деньги за это не хватало платить! Женщины стали куда легкодоступнее, чем раньше.

Гость||

Гость писал(a):

Мужчине так рано жениться
Какой непонятливый, жена для койки берется, какой еще присмотр, справление нужды, чтоб чего не подхватить от платных, дома свой нужник всегда имеется, в любое время, бесплатно.

Гость||

Гость писал(a):

Еще деньги за это не хватало плати
Ну да, у нас лечат от всего.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте