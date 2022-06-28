Общество

Пензенцам объяснили, почему закупят всего 80 троллейбусов

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Пензенца Александра Г. заинтересовал вопрос, почему для региона в Белоруссии закупят не 200 троллейбусов, как заявлялось в апреле, а 80.

Его он задал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«В апреле была анонсирована закупка 200 новых троллейбусов, 100 из которых должны поступить в Пензу в этом году. В СМИ был ответ, что в этом году будет закуплено всего 30 троллейбусов, а в следующем - 50. В итоге - 80. Куда же подевались еще 120 троллейбусов?» - написал мужчина.

Согласно ответу представителя правительства региона, намерения пришлось скорректировать.

«Указанные планы формируются в соответствии с условиями заявки Пензенской области на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита. При этом регион зависим от складывающихся экономических условий, конъюнктуры рынка, цен производителей пассажирского подвижного состава, меняющихся условий его приобретения и поставки, участия перевозчиков в обновлении парка техники, технологических условий ее эксплуатации и т. д.», - объяснили пензенцу.

30 белорусских троллейбусов должны поступить в область в конце 2022 года.

В настоящее время в Пензенской агломерации проводится исследовательская работа, которая определит новые маршруты общественного транспорта. Предполагается, что схема движения заработает в 2023 году.

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Гость||

и Пенза скоро будет называться Нью-Васюки...

Дмитрий Н. Мотовилов||

А что, троллейбусные маршруты тоже по это причине отменяют?

Если да, то на какой срок?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Согласно оценке Дерипаски, восстановление потребует 6-9 лет. Можно и потерпеть.

Имя: Гость
Комментарий:

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