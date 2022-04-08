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Общество

В 2022 году в Пензенскую область должно поступить 100 троллейбусов

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Пензенская область закупит около 200 троллейбусов в Белоруссии, 100 из них должны поступить в регион уже в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 8 апреля.

Предварительная договоренность о подготовке и поставке машин Минского автозавода уже достигнута. Производитель готов адаптировать транспорт под необходимые технические условия, предложить определенный набор опций.

Ранее заявлялось, что запланировано также приобретение автобусов большого и среднего класса, но детали пока не озвучены.

На сегодняшний день троллейбус - самое дешевое средство передвижения для пензенцев. Билет стоит 20 рублей, тогда как в автобусе - 27, а в маршрутке - 32.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

Тогда же судьба «рогатого» транспорта многократно обсуждалась на заседаниях различных уровней. Речь шла и о полной остановке деятельности из-за убыточности, и о повышении стоимости проезда, но ни то, ни другое пока не нашло подтверждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Свежо придание.

Гость||

Ага,верим.и 60 бизонов привезут.по факту поступит15000 бардюров.

Гость||

Пензаинформ перепутал числа, эта новость должна была пойти 1-го апреля

Гость||

Как интересно. Не так давно Москва отдавала 100 троллейбусов бесплатно. Бывший губернатор отказался. Пусть троллейбусы из Мск и были б/у, но лучше имеющихся сейчас. Теперь будем покупать троллейбусы.

По ходу каждый хочет отщепнуть кусок, поэтому бесплатные не подошли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенская область закупит около 200 троллейбусов в Белоруссии, 100 из них должны поступить в регион уже в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 8 апреля.
Т.е. открытом текстом говориться что область за счет своего бюджета профинансирует частников в лице Фомина и Кривозубова которым ныне принадлежит вся инфраструктура!? А это не уважаемый господин Мельниченко называется открытая коррупция , не прикрытый лоббизм близких к власти частных коммерческих структур. Прежде чем делать такое заявление надо вернуть инфраструктуру в государственную собственность и создать государственного перевозчика-оператора для этих троллейбусов. А это не только коррупция , но и грабёж населения.И последнее где открытый тендер на поставку троллейбусов и почему именно белорусские , старая модель без автономного хода.

Гость||

Бла-бла-бла... Предварительная договоренность - это не окончательный официальный договор.

Гость||

Должно не должно лапшу то на уши молодцы вешать, вот поступит тогда и офишируйте

Гость||

бизони, олени. страусы, были теперь посмотрим троллейбусы

Гость||

Тяговые подстанции и земли под ними под Кривозубовым.

Гость||

Гость писал(a):

Тяговые подстанции и земли под ними под Кривозубовым
кто это такой? о нем так много пишут плохого что уже хоцца ему зубы выбить

Гость||

Ликвидированные депо тоже вернут? Иначе где столько разместить?

Гость||

Гость писал(a):

Тяговые подстанции и земли под ними под Кривозубовым.
50% за Кривозубовым , а 50% за Олегом Фоминым.

Гость||

Кривозубу обновят троллейбусы?интересно конечно!Но больше похоже на очередную рекламу белорусии документов не подписано но объявлено

Гость||

Очередная глава из сборника австрийских сказок.

Гость||

насчет депо,вернут от осла уши......

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Имя: Гость
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