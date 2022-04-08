В 2022 году в Пензенскую область должно поступить 100 троллейбусов

08.04.2022 | 10:21

Пензенская область закупит около 200 троллейбусов в Белоруссии, 100 из них должны поступить в регион уже в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства в пятницу, 8 апреля.

Предварительная договоренность о подготовке и поставке машин Минского автозавода уже достигнута. Производитель готов адаптировать транспорт под необходимые технические условия, предложить определенный набор опций.

Ранее заявлялось, что запланировано также приобретение автобусов большого и среднего класса, но детали пока не озвучены.

На сегодняшний день троллейбус - самое дешевое средство передвижения для пензенцев. Билет стоит 20 рублей, тогда как в автобусе - 27, а в маршрутке - 32.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

Тогда же судьба «рогатого» транспорта многократно обсуждалась на заседаниях различных уровней. Речь шла и о полной остановке деятельности из-за убыточности, и о повышении стоимости проезда, но ни то, ни другое пока не нашло подтверждения.