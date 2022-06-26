Жителям Пензы рассказали, когда появятся новые троллейбусы

26.06.2022 | 09:53

Пензячка Алла попросила губернатора обратить внимание на старые троллейбусы, которые ездят по улицам областного центра. Сообщение она оставила на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Рогатый транспорт женщина назвала «позором города». Свои слова Алла подкрепила снимками, сделанными в салоне троллейбуса. В объектив камеры попали проржавевший пол и залитые водой сиденья. По всей видимости, фото были сделаны во время ливня 22 июня.

Представитель регионального правительства ответил горожанке, что обновление троллейбусного парка грядет, оно будет проходить постепенно.

«Первые троллейбусы (порядка 30 единиц) будут закуплены в конце 2022 года, еще 50 будет приобретено в 2023 году», - рассказали пензячке.

В апреле сообщалось о 100 троллейбусах, которые должны поступить в регион из Белоруссии в этом году. Всего речь шла о 200 машинах, которые адаптируют для Пензы.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

В настоящее время в Пензенской агломерации проводится исследовательская работа, которая определит новые маршруты общественного транспорта. Предполагается, что схема движения заработает в 2023 году.