Общество

Жителям Пензы рассказали, когда появятся новые троллейбусы

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Пензячка Алла попросила губернатора обратить внимание на старые троллейбусы, которые ездят по улицам областного центра. Сообщение она оставила на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Рогатый транспорт женщина назвала «позором города». Свои слова Алла подкрепила снимками, сделанными в салоне троллейбуса. В объектив камеры попали проржавевший пол и залитые водой сиденья. По всей видимости, фото были сделаны во время ливня 22 июня.

Представитель регионального правительства ответил горожанке, что обновление троллейбусного парка грядет, оно будет проходить постепенно.

«Первые троллейбусы (порядка 30 единиц) будут закуплены в конце 2022 года, еще 50 будет приобретено в 2023 году», - рассказали пензячке.

В апреле сообщалось о 100 троллейбусах, которые должны поступить в регион из Белоруссии в этом году. Всего речь шла о 200 машинах, которые адаптируют для Пензы.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

В настоящее время в Пензенской агломерации проводится исследовательская работа, которая определит новые маршруты общественного транспорта. Предполагается, что схема движения заработает в 2023 году.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 2 и 3 Alla Markova
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В апреле сообщалось о 100 троллейбусах, которые должны поступить в регион из Белоруссии в этом году. Всего речь шла о 200 машинах, которые адаптируют для Пензы.
А теперь больше чем на 80 за 2 года не замахиваются. Стоило языком трепать.

Гость||

Главное лднр помочь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщалось о 100 троллейбусах, которые должны поступить в регион
Кто больше может пообещать?

Гость||

Безобразие, такого отношения к пассажирам больше нет ни в одном областном центре. Пора прокуратуре подключаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Первые троллейбусы (порядка 30 единиц) будут закуплены в конце 2022 года
А может не будут. Уже 2 года обещают.

Гость||

Наверное губернатору пора выполнять обещанное пензенцам про нормальный пассажирский транспорт...

Гость||

Так 100 автобусов уже получили! И зачем нам столько троллейбусов?

Гость||

Да брехня это, отговорки перед выборами, а потом скажут, что средств не хватает и реформа провалилась, тьфу! Зачем ждать конца года ? Покупайте сейчас, пока цены не подняли.

Гость||

Вы нас что за идиотов держите? Вы не расторгли договор с Горэлектротранс, они просто поменяли название на универсал сервис)))) Пишите правду, дурилку с этими траликами все не прекратите

Гость||

Гость писал(a):

Вы нас что за идиотов держите? Вы не расторгли договор с Горэлектротранс, они просто поменяли название на универсал сервис)))) Пишите правду, дурилку с этими траликами все не прекратите
Идиот к сожалению. Тебе уже давно советовали лечиться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рогатый транспорт женщина назвала «позором города».
Нет большего позора чем маршрутки в городе Пензе.

Гость||

Большего позора нет, чем люди, которые хотят быть обманутыми.

На Вашем обмане строится сладкая жизнь этих паразитов во власти.

Гость||

Гость писал(a):

Большего позора нет, чем люди, которые хотят быть обманутыми.

На Вашем обмане строится сладкая жизнь этих паразитов во власти.

Опять бредни.

Гость||

Гость писал(a):

Опять бредни.
Скачи мимо,тебе то это накой?))

Гость||

говорят оленей хотят завести, бизоны то прижились, особенно на ул. Московская, 75

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Имя: Гость
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