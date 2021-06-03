Общество

В Чемодановке расчистят ложе пруда на реке Инре

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В Селе Чемодановка Бессоновского района расчистят ложе пруда на реке Инре. Об этом сообщило Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

«Согласно проектной документации, общая протяженность работ составляет 0,61 км», - уточнили в пресс-службе минлесхоза.

Предполагается удалить скопившиеся донные отложения, что позволит предотвратить разрастание камыша и образование отмелей.

«Все это будет способствовать активизации функционирования подводных родников и в целом поможет восстановить водно-воздушный баланс водного объекта», - пояснили в пресс-службе.

Всего в регионе в 2021-2024 годах расчистке подлежит пять водных объектов. Помимо Инры, это ручей Королейка, впадающий в Чембар, в Белинском районе, реки Керенка в селе Вадинск, Атмис (от северо-западной окраины Каменки до села Скворечного), а также пруд у городской больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе.

Источник — видео www.instagram.com/minleshoz_pnz
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