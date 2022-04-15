Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|09:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном начали разбирать колесо обозрения

Печать
Telegram

В центральном парке культуры и отдыха в Заречном начали демонтировать колесо обозрения. Кадр с места работ опубликовали в телеграм-канале «Заречный в теме» вечером в четверг, 14 апреля.

«Уходит целая эпоха», - констатировал автор фото. Его сожаление разделили и другие комментаторы: «Ломать - не строить...», «А ведь в некоторых семьях есть те, кто катался на колесе, и те, кто никогда туда не подходил», «Грустно, скоро и не сможем вспомнить, что было в нашем детстве!».

«Заречный становится заурядным поселком городского типа. Михаил Васильевич Проценко бы такого не допустил никогда!» - заявил еще один гражданин.

«А что вместо колеса? Заброшенный пустырь?» - поинтересовалась другая жительница города.

Комментаторы предположили, что на месте аттракциона могут построить магазин, аптеку или дом. Однако официальный ответ никто не дал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото t.me/zar_info58
0
0
0
 
penzainform.ru||

В центральном парке культуры и отдыха в Заречном начали демонтировать колесо обозрения. Кадр с места работ опубликовали в телеграм-канале «Заречный в теме» вечером в четверг, 14 апреля.

«Уходит целая эпоха», - констатировал автор фото. Его сожаление разделили и другие комментаторы: «Ломать - не строить...», «А ведь в некоторых семьях есть те, кто катался на колесе, и те, кто никогда туда не подходил», «Грустно, скоро и не сможем вспомнить, что было в нашем детстве!».

«Заречный становится заурядным поселком городского типа. Михаил Васильевич Проценко бы такого не допустил никогда!» - заявил еще один гражданин.

«А что вместо колеса? Заброшенный пустырь?» - поинтересовалась другая жительница города.

Комментаторы предположили, что на месте аттракциона могут построить магазин, аптеку или дом. Однако официальный ответ никто не дал.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Вместо аттракциона будет фуд-корт и коворкинг. На реновацию будет списано определенное количество рублей.

Гость||

Что такое заречный ? Знаю пенза 19

Гость||

Автомойка там будет.

Гость||

или свечной заводик.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте