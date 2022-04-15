В Заречном начали разбирать колесо обозрения

15.04.2022 | 08:55

В центральном парке культуры и отдыха в Заречном начали демонтировать колесо обозрения. Кадр с места работ опубликовали в телеграм-канале «Заречный в теме» вечером в четверг, 14 апреля.

«Уходит целая эпоха», - констатировал автор фото. Его сожаление разделили и другие комментаторы: «Ломать - не строить...», «А ведь в некоторых семьях есть те, кто катался на колесе, и те, кто никогда туда не подходил», «Грустно, скоро и не сможем вспомнить, что было в нашем детстве!».

«Заречный становится заурядным поселком городского типа. Михаил Васильевич Проценко бы такого не допустил никогда!» - заявил еще один гражданин.

«А что вместо колеса? Заброшенный пустырь?» - поинтересовалась другая жительница города.

Комментаторы предположили, что на месте аттракциона могут построить магазин, аптеку или дом. Однако официальный ответ никто не дал.