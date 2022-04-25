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Общество

Прокуратура проверила лопатинское АТП из-за долгов по зарплате

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ООО «Лопатинское ПАТП» нарушило законодательство об оплате труда. Факт установила прокурорская проверка.

12 сотрудникам предприятия задолжали зарплату за февраль на общую сумму более 262 000 рублей.

«В ходе прокурорской проверки задолженность была погашена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении врио генерального директора Лопатинского ПАТП возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас акт прокурорского реагирования рассматривает региональная государственная инспекция труда.

«Руководителю предприятия прокуратурой района внесено предостережение о недопустимости дальнейшего нарушения трудовых прав работников», - добавила Светлана Артамонова.

Задолженность по зарплате - нередкое нарушение закона, которое допускают районные АТП. Так, в 2021 году широкую огласку получила ликвидация предприятия-перевозчика в Лунине. Перед сотрудниками образовались большие долги по заработной плате, уменьшилось число машин (маршрутка в Пензу ходила лишь по четвергам).

Аналогичная проблема возникла в феврале 2020 года и в ООО «Городищенское ПАТП».

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Гость||

Но зато руководитель аж ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор! А что не адмиральный?

Имя: Гость
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