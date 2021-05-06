Общество

Маршрутка ходит в четверг: Лунинское АТП прекратило перевозки

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Лунинское АТП находится в стадии ликвидации. Из-за неработающего предприятия жители поселка испытывают трудности с транспортным обслуживанием.

О своей проблеме они рассказали на странице врио главы области Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

«Одна маршрутка ходит. В четверг. Как хотите добирайтесь. С детьми. Старики, студенты, рабочие. Как быть людям?» - задала вопрос сельчанка.

В районной администрации пояснили, что АТП прекратило работу. Проведен аукцион и заключен контракт с перевозчиком, который в настоящее время и оказывает транспортные услуги населению.

«Все маршруты сохранены. По большевьясскому направлению перевозки осуществляются двумя перевозчиками: областной маршрут Большой Вьяс - Пенза в 7:10 ежедневно кроме выходных, муниципальный маршрут Александрия - Лунино в 8:30 по четвергам», - ответили в администрации.

Сельчанам, работающим по выходным, приходится искать другой способ добраться до Пензы.

В феврале сотрудники Лунинского АТП пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на задержку зарплаты более чем на два месяца. Предприятием заинтересовалась прокуратура.

В декабре 2020 на аналогичную проблему пожаловались работники ООО «Городищенское ПАТП».

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Гость||

Ещё одно государственное АТП угробили ради транспортной ОПГ!

Гость||

Гость писал(a):

Ещё одно государственное АТП
Всё государственное неэффективно и затратно.

Гость||

Гость писал(a):

Всё государственное неэффективно и затратно.
Врешь как сивый мерин! "Эффективность" частного бизнеса доказана на примере Вексельберга у нас в городе , двумя сваривавшимися заживо людьми ,аварией с трупом на ТЭЦ и постоянными провалами у Олимпа и пожарной части № 4.

Гость||

Гость писал(a):

Всё государственное неэффективно и затратно.
Про эффективный частный общественный транспорт в городе который под ОПГ поведай ,в чем эффективность?

Гость||

Слишком много развелось иждивенцев, которые только что-то требуют от государства: дешевых и регулярных перевозок и т.д.

Я тоже хочу чтобы цену проезда понизили а количество автобусов повысили, только приведет все к тому-же перевозчику проще будет вообще закрыться. Иждивенчество это новый стиль жизни...

Гость||

Гость писал(a):

Слишком много развелось иждивенцев, которые только что-то требуют от государства: дешевых и регулярных перевозок и т.д.

Я тоже хочу чтобы цену проезда понизили а количество автобусов повысили, только приведет все к тому-же перевозчику проще будет вообще закрыться. Иждивенчество это новый стиль жизни...

Да не уж то? Ну как расскажи нам про частных перевозчиков в городе ,а их только два это Фомины-Тюгаевы-Джураевы и Кривозубов с Бочкаревой и все ,более их нет остальное ширма.Их давно надо закрыть по тюрьмам за рейдерство, кражу гос.собственности в составе ОПГ ,коррупцию ,финансовые махинации.

Гость||

Да давай закроем, государству отдадим все автобусы, будет у нас как с троллейбусами, которые только под давлением передали в эксплуатацию. И вообще ты что так про коррупцию-то радеешь, не досталось что-ли, или батрачишь на перевозчиков. А может и в магазинах где тоже одна коррупция, всех пересажать, раздавать только хлеб под контролем особо ответственных нищебродов. Забыли советское время - где завскладами и продавцы были королями общества.

Гость||

Гость писал(a):

Всё государственное неэффективно и затратно.
а государственное и не должно быть прибыльным, это услуга за наши налоги

Гость||

А ты посчитай сумму своих налогов заплаченных за этот год, раздели на два (это про государственную неэффективность) потом раздели на 365 дней года, и потом раскидай на благоустройство транспорт медицину образование и другие сферы которые ты хочешь что-бы были государственными. У тебя в день на одну сферу хотябы 3 рубля получиться?

Гость||

Гость писал(a):

"Эффективность" частного бизнеса доказана на примере Вексельберга у нас в городе , двумя сваривавшимися заживо людьми ,аварией с трупом на ТЭЦ и постоянными провалами у Олимпа и
И что? Государственное затратно и неэффективно. Это аксиома.

Гость||

Гость писал(a):

а государственное и не должно быть прибыльным, это услуга
Это услуга затратна и неэффективна.

Гость||

Может,тогда и поликлиники с больницами, школы и прочее закрыть-они ведь тоже затратные?!

Гость||

Мы же идем по капиталистическому пути развития, а там путь только один - сегрегация слоев населения. Тем кто работают дороже жилые районы, возможность частных школ, частных больниц. Тем кто является государственными иждивенцами - дешевое жилье, государственное здравоохранения с минимальным набором услуг, государственное образование с минимальным уровнем знаний. А иначе зачем людям работать и повышать свой доход. Можно всех уровнять, тогда работать надо будет по минимальным затратам своего труда и времени, но это будет СССР.

Гость||

Гость писал(a):

Забыли советское время - где завскладами и продавцы были королями общества.
уж лучше так, советское время не трожь, оно святое, тогда на пенсиб в 55/60 провожали, санаторно-курорные путевки и квартиры бесплатно давали, а что сейчас бузинес-гниды, карманоотжиматели и мошенники одни

Гость||

Кому советское время нравиться, так у нас сейчас сосед государственный - Белоруссия, там все по прежнему можно туда переезжать и жить там.

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Имя: Гость
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