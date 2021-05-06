Маршрутка ходит в четверг: Лунинское АТП прекратило перевозки

06.05.2021 | 10:34

Лунинское АТП находится в стадии ликвидации. Из-за неработающего предприятия жители поселка испытывают трудности с транспортным обслуживанием.

О своей проблеме они рассказали на странице врио главы области Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

«Одна маршрутка ходит. В четверг. Как хотите добирайтесь. С детьми. Старики, студенты, рабочие. Как быть людям?» - задала вопрос сельчанка.

В районной администрации пояснили, что АТП прекратило работу. Проведен аукцион и заключен контракт с перевозчиком, который в настоящее время и оказывает транспортные услуги населению.

«Все маршруты сохранены. По большевьясскому направлению перевозки осуществляются двумя перевозчиками: областной маршрут Большой Вьяс - Пенза в 7:10 ежедневно кроме выходных, муниципальный маршрут Александрия - Лунино в 8:30 по четвергам», - ответили в администрации.

Сельчанам, работающим по выходным, приходится искать другой способ добраться до Пензы.

В феврале сотрудники Лунинского АТП пожаловались губернатору Ивану Белозерцеву на задержку зарплаты более чем на два месяца. Предприятием заинтересовалась прокуратура.

В декабре 2020 на аналогичную проблему пожаловались работники ООО «Городищенское ПАТП».