Обновление Московской в Пензе хотят закончить к середине лета

20.04.2022 | 14:38

На Московской улице в Пензе начали готовить основание для мощения плиткой. О ходе реконструкции сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 20 апреля.

В настоящий момент на центральном участке верха Московской, от улицы Кураева до Карла Маркса, закончили замену коммуникаций.

«Ресурсоснабжающая организация осуществляет работы по приведению к проектным отметкам люков и колодцев», - цитирует начальника Управления капитального строительства города Пензы Вадима Астафьева мэрия.

В 2021 году подрядчик уложил плитку на тротуарах с правой и левой стороны реконструируемого участка улицы, специалисты установили освещение.

Ремонт пензенского Арбата планируют закончить до середины июля. Стоимость контракта - 265 млн рублей.

14 апреля на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обратили внимание заммэра Павла Якунина, что по обновленным тротуарам верха Московской тяжело передвигаться маломобильным гражданам, так как рядом со ступенями нет пандусов.

Якунин пояснил, что пологой, без ступеней, специалисты сделают центральную часть улицы.