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Общество

Обновление Московской в Пензе хотят закончить к середине лета

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На Московской улице в Пензе начали готовить основание для мощения плиткой. О ходе реконструкции сообщили в пресс-службе администрации города в среду, 20 апреля.

В настоящий момент на центральном участке верха Московской, от улицы Кураева до Карла Маркса, закончили замену коммуникаций.

«Ресурсоснабжающая организация осуществляет работы по приведению к проектным отметкам люков и колодцев», - цитирует начальника Управления капитального строительства города Пензы Вадима Астафьева мэрия.

В 2021 году подрядчик уложил плитку на тротуарах с правой и левой стороны реконструируемого участка улицы, специалисты установили освещение.

Ремонт пензенского Арбата планируют закончить до середины июля. Стоимость контракта - 265 млн рублей.

14 апреля на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты обратили внимание заммэра Павла Якунина, что по обновленным тротуарам верха Московской тяжело передвигаться маломобильным гражданам, так как рядом со ступенями нет пандусов.

Якунин пояснил, что пологой, без ступеней, специалисты сделают центральную часть улицы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обновление Московской в Пензе хотят закончить к середине лета
Уточните только в каком году будет это лето.

Гость||

Ждем майских дождей. Зазеленеет!

Гость||

На детский санаторий "Солныщко" у них денег нет, а сколько в землю закопали, 20 лет ул. Московская дербанят, набережная реки Сура сколько?, лодки на мель скоро будут садиться

Гость||

Так эта часть от храмика до Кураева будет полностью пешеходная? Справа и слева со ступеньками, а для тех, кто по ступенькам не может, центральная часть? А где же машинки ставить тем, кто в храмик приедет, или к магазинам на Московской? На площади возле храмика очень мало места для парковки, да ее еще и платную собираются сделать.

Гость||

Гость писал(a):

А где же машинки ставить тем, кто в храмик приедет,
Ставишь тачку на платную парковку.Берёшь в прокат крест и шагаешь,как иисус.Таков путь.

Гость||

Гость писал(a):

, а сколько в землю закопали, 20 лет ул. Московская дербанят,
Это называется "осваивать бюджетные средства". Храмик же построили, может и улицу доделают.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2022 15:10|

Гость писал(a):

А где же машинки ставить тем, кто в храмик приедет,

Ставишь тачку на платную парковку.Берёшь в прокат крест и шагаешь,как иисус.Таков путь

))) "Вверх по Питерской"...

Гость||

осенью все равно рыть начнут и вашего ремонта как и не было)))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.04.2022 15:14|

осенью все равно рыть начнут и вашего ремонта как и не было)))

Если летом ливнем не смоет, а то в прошлом году там что-то плавало после дождя.

Гость||

Грунт весь вынули , засыпали туда море песка и после этого как там липы будут расти?

Гость||

И что – дорога будет красивой, а здания все обшарпанные и облезлые, с разрушенным во время раскопок фундаментом и крыльцом… Ну вообщем, как обычно – кусок облагородили, а в целом все равно разруха…

Гость||

Гость писал(a):

И что – дорога будет красивой, а здания все обшарпанные и облезлые, с разрушенным во время раскопок фундаментом и крыльцом… Ну вообщем, как обычно – кусок облагородили, а в целом все равно разруха…
Да не переживайте там некогда будет по сторонам на фасады смотреть - там под ноги надо смотреть внимательно - серые ступеньки не разглядишь на серой плитке.

Гость||

Очередной позор города в добавку к цирку, набережной, скверу славы

Гость||

Ну хотя бы на московской говно уберут к середине лета. У вас весь город в говне.

Гость||

Гость писал(a):

Ставишь тачку на платную парковку.Берёшь в прокат крест
Или самокат. У вас там ими все завалили.

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Имя: Гость
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