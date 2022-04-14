В Пензе депутаты раскритиковали новые тротуары на Московской

14.04.2022 | 15:51

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 14 апреля, депутаты обратили внимание на то, что на вымощенных плиткой тротуарах в верхней части реконструированной улицы Московской есть ступеньки, однако в них не предусмотрены пологие места.

Они указали, что по таким тротуарам практически невозможно передвигаться, к примеру, инвалидам-колясочникам: ступеньки являются для них преградой.

Заместитель главы администрации города Павел Якунин заверил, что центральная часть этой пешеходной зоны планируется без ступенек.

«По ней сможет передвигаться любой человек с ограниченными возможностями», - подчеркнул он.

Проект благоустройства верхней части улицы Московской предусматривает мощение гранитной плиткой, установку новых световых опор и малых архитектурных форм, появление дополнительных зеленых насаждений.

Изначально предполагалось, что реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре.