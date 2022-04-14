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Общество

В Пензе депутаты раскритиковали новые тротуары на Московской

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 14 апреля, депутаты обратили внимание на то, что на вымощенных плиткой тротуарах в верхней части реконструированной улицы Московской есть ступеньки, однако в них не предусмотрены пологие места.

Они указали, что по таким тротуарам практически невозможно передвигаться, к примеру, инвалидам-колясочникам: ступеньки являются для них преградой.

Заместитель главы администрации города Павел Якунин заверил, что центральная часть этой пешеходной зоны планируется без ступенек.

«По ней сможет передвигаться любой человек с ограниченными возможностями», - подчеркнул он.

Проект благоустройства верхней части улицы Московской предусматривает мощение гранитной плиткой, установку новых световых опор и малых архитектурных форм, появление дополнительных зеленых насаждений.

Изначально предполагалось, что реконструкция одной из старейших улиц Пензы должна завершиться в декабре.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутаты обратили внимание на то, что на вымощенных плиткой тротуарах в верхней части реконструированной улицы Московской есть ступеньки
penzainform.ru писал(a):
Заместитель главы администрации города Павел Якунин заверил, что центральная часть этой пешеходной зоны планируется без ступенек
Ступеньки уже есть. Что дальше с ними будут делать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по таким тротуарам практически невозможно передвигаться, к примеру, инвалидам-колясочникам: ступеньки являются для них преградой
Получается центральная пешеходная улица нашего города будет недоступна для инвалидов-колясочников. Прямо как Бакунинский мост после реконструкции.

Гость||

А давай в 50 раз за 2 года переделаем улицу Московскую, не нравится в красный за . . . в зеленый.

Имя: Гость
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