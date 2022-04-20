Доход спикера Валерия Лидина в 2021 году приблизился к 6 млн рублей

20.04.2022 | 09:39

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин опубликовал свой доход за 2021 год.

В денежном исчислении сумма составила 5 млн 861 тыс. 900 рублей. Это на 1 млн 171 тыс. 61 рубль больше, чем в 2020-м, когда было 4 млн 690 тыс. 839.

В 2019-м спикер задекларировал 4 млн 714 тыс. 575. В 2018-м его доход был несколько меньше - 4 млн 318 тыс. 404 рубля.

В его собственности два земельных участка (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi Q7.

Супруга Валерия Лидина владеет участком площадью 1 482 кв. м и домом (402,2 кв. м). Ее доход в 2021-м составил 412 тыс. 975 рублей (в 2020-м - 385 тыс. 46).