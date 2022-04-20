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Общество

Доход спикера Валерия Лидина в 2021 году приблизился к 6 млн рублей

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин опубликовал свой доход за 2021 год.

В денежном исчислении сумма составила 5 млн 861 тыс. 900 рублей. Это на 1 млн 171 тыс. 61 рубль больше, чем в 2020-м, когда было 4 млн 690 тыс. 839.

В 2019-м спикер задекларировал 4 млн 714 тыс. 575. В 2018-м его доход был несколько меньше - 4 млн 318 тыс. 404 рубля.

В его собственности два земельных участка (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi Q7.

Супруга Валерия Лидина владеет участком площадью 1 482 кв. м и домом (402,2 кв. м). Ее доход в 2021-м составил 412 тыс. 975 рублей (в 2020-м - 385 тыс. 46).

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Гость||

Лишь бы не надорвался! Жизнь удалась!

Гость||

Раскулачивать пора и побрить веки

Гость||

Любая зарплата - это вопрос ответственности. Какая ответственность у означенного персонажа, кроме "торговли лицом"? И это за полмиллиона в месяц на деньги налогоплательщиков?

Гость||

А наличие брежневских бровей он почему не указал в декларации? Они же его кормят.

Гость||

Супруга тоже мохнобровая?

Гость||

Внизу

Гость||

Награждает ходит да поздравляет, свадебный генерал, спикает не оч складно, кстати!

Гость||

Ну а чё,навручал грамот и получи пол ляма в месяц.

Гость||

Получает миллионы из бюджета, льготы за безделье. ОНО нам надо?!

Гость||

Внуков пора пестовать, а он все на людях вошкается, тьфу.

Гость||

Гость писал(a):

Раскулачивать пора и побрить веки
веки..?

Гость||

его собственности два земельных участка (491 и 26 кв. м),

-----

26 кв.м. на западной?

Гость||

488, 5 тыс руб. в месяц!!!!! За что????

Гость||

Они там себе льгот и ништяков напринимали, а людям лишнюю копейку не дадут, все ободрать норовят! Раньше народные депутаты интересы людей продвигали, а сейчас ухудшают только людям жизнь своим творчеством, антинародные депутаты, что б им пусто было! Садить их пора уже в тишину!

Гость||

Гость писал(a):

Лишь бы не надорвался!
Наоборот

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Имя: Гость
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