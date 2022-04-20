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Общество

Стал известен годовой доход пензенских женщин-политиков

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Опубликованы доходы депутатов Законодательного собрания Пензенской области, в состав которого входят женщины. Доходы дам-политиков за 2021 год разнятся от 863 тыс. до 18,6 млн.

Людмила Глухова задекларировала доход в размере 18 млн 652 тыс. 722 руб. (годом раньше - 15 млн 69 тыс. 254 руб.). У нее в собственности находится земельный участок площадью 1 136 кв. м, половина участка площадью 96 кв. м, дом (160,8 кв. м), нежилое помещение (23,4 кв. м), 2/75 доли в нежилом помещении площадью 3 641,3 кв. м, магазин (47,1 кв. м) и две квартиры (73,6 и 71,5 кв. м). Также у депутата есть два автомобиля - Toyota RAV-4 и Toyota Land Cruiser 200.

Наталья Назарова указала годовой доход в размере 17 млн 90 тыс. 423 руб. Она является владелицей трех квартир площадью 41,6, 6,5 и 71,1 кв. м. Она получила мандат в прошлом году, поэтому ее декларации как депутата за 2020-й год нет.

Светлана Дубовицкая, также пришедшая в региональный парламент в прошлом году, задекларировала сумму 1 млн 51 тыс. 864 руб. У нее в собственности находится по ¼ в двух квартирах одинаковой площади - 51,6 кв. м и квартира площадью 29,4 кв. м, а также автомобиль Renault Logan. Дубовицкая пришла в Заксобр в мае 2021 года,

Яна Куприна сообщила о 1 314 763 (в 2020-м - 1 млн 174 тыс. 202) рублях. У нее есть квартира (60,4 кв. м).

Ольга Чистякова в 2021 году получила доход в размере 863 тыс. 387 рублей (в 2020-м - 873 тыс. 149). У нее в собственности земельный участок (765 кв. м), жилое строение (40 кв. м), две квартиры (общая совместная собственность с мужем, 50 и 88 кв. м), квартира (41,9 кв. м) и гараж (21,6 кв. м).

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Гость||

Про этих и не слышали никогда, мужички хоть вякают там что-то, а эти просто сидят и делишки свои мутят, кто их выбирал?

Гость||

Дам? А кому? Эти только берут, гребут прям.

Гость||

Политики в Пензе? Насмешили...

Имя: Гость
Комментарий:

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