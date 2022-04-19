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Общество

Пензячка заявила об опасности проката самокатов на Московской

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Жители Пензы продолжают выражать недовольство существованием проката электросамокатов в центре города.

Так, пользовательница Регина попросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обезопасить пешеходов.

«Кто разрешил на Московской прокат самокатов? Что это за бизнес в ущерб остальным гражданам, которые должны постоянно озираться? Они заполнили всю центральную улицу, невозможно пройти спокойно», - высказалась пензячка.

Она добавила, что пользующиеся этим средством передвижения люди никак не контролируются. В итоге поездка может окончиться увечьями, причем и для тех, кто предпочитает гулять на своих двоих.

«В прокат самокаты берут разные категории граждан, в том числе в нетрезвом, в агрессивном состоянии. Прошу убрать с улицы Московской и прилегающих к ней прокат самокатов. В Санкт-Петербурге уже запретили», - указала женщина.

На обращение горожанки отреагировал представитель администрации Пензы.

«Средства индивидуальной мобильности мощностью двигателя не более 0,25 киловатт не относятся к транспортным средствам, в связи с чем нет запретов на их передвижение по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам», - объяснил он.

Недовольство пензенцев вызывает и непродуманность организации проката электросамокатов, из-за чего пользователи бросают средства передвижения где попало, преграждая путь пешеходам, ошеломляя количеством скопившейся техники.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Пьяные постоянно катаются.

Гость||

Думаете, будет порядок? Логика наших властей- все, что не запрещено, то разрешено! Ничему не учат многочисленные случаи травмирования пешеходов катающимися на этих самокатах. Как говорил один персонаж- Это деловой подход...

Гость||

Завтра не переживай, возьму болгарочку на аккомуляторе и чик пополам

Гость||

Что говорить, город утопает в игровых автоматах и не кому дела нет

Гость||

Не вижу ничего плохого в самокатах, пусть себе ездиют.

Гость||

Самокаты стирают асфальт, пылят и вообще почему эти можоры не ездят в общественном транспорте?

Гость||

В континенте вообще гаминаторы стоят как раньше.

Имя: Гость
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