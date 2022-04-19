Пензячка заявила об опасности проката самокатов на Московской

19.04.2022 | 17:24

Жители Пензы продолжают выражать недовольство существованием проката электросамокатов в центре города.

Так, пользовательница Регина попросила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обезопасить пешеходов.

«Кто разрешил на Московской прокат самокатов? Что это за бизнес в ущерб остальным гражданам, которые должны постоянно озираться? Они заполнили всю центральную улицу, невозможно пройти спокойно», - высказалась пензячка.

Она добавила, что пользующиеся этим средством передвижения люди никак не контролируются. В итоге поездка может окончиться увечьями, причем и для тех, кто предпочитает гулять на своих двоих.

«В прокат самокаты берут разные категории граждан, в том числе в нетрезвом, в агрессивном состоянии. Прошу убрать с улицы Московской и прилегающих к ней прокат самокатов. В Санкт-Петербурге уже запретили», - указала женщина.

На обращение горожанки отреагировал представитель администрации Пензы.

«Средства индивидуальной мобильности мощностью двигателя не более 0,25 киловатт не относятся к транспортным средствам, в связи с чем нет запретов на их передвижение по пешеходным дорожкам, тротуарам и другим общественным местам», - объяснил он.

Недовольство пензенцев вызывает и непродуманность организации проката электросамокатов, из-за чего пользователи бросают средства передвижения где попало, преграждая путь пешеходам, ошеломляя количеством скопившейся техники.